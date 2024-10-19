Antalya’da aynı istikamette seyir haindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücülerinden birisi yaralandı.

Kaza; Manavgat İlçesi Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda Side istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan İsa Oflaz’ın kullandığı 07 BBS 097 plakalı motosiklet ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan Adnan Menderes Bulvarına çıkan Taycan Yeşilipek’in kullandığı 07 BAZ 375 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Oflaz isimli motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken diğer motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.