Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ; 173 gram esrar maddesi, 28 gram eroin maddesi, 2 kilo 631 gram metamfetamin, 4025 adet captagon hap, 2 kilo 300 gram skunk ve 6 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 791 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ; 173 gram esrar maddesi, 28 gram eroin maddesi, 2 kilo 631 gram metamfetamin, 4025 adet captagon hap, 2 kilo 300 gram skunk ve 6 kök kenevir bitkisi ve 2 bin 791 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla Antalya’da suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Antalya’da huzurun ve güvenin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle ilgili başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

2 kilo 631 gram metamfetamin ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilçe Başsavcılıklarının talimatları istikametinde; uyuşturucu madde haplarının piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı; 173 gram esrar maddesi, 28 gram eroin maddesi, 2 kilo 631 gram metamfetamin, 4 bin 25 adet captagon hap, 2 kilo 300 gram skunk ve 6 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

198 aranan şahıs yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca 20-27 Şubat tarihleri arasında Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, aranan 198 şahsın yakalandığı ayrıca kahvehanede kumar oynayan 5 şahsa da 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Kaçak içkiye geçit yok

Başarılı operasyonlarına devam eden Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kaçak içki konusunda da çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Antalya İl Jandarma Komutanlığı 2 bin 791 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamanın sonunda, Antalya’da vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.