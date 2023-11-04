Antalya’da kullanılmayan iki katlı ahşap yapı, çıkan yangında zarar gördü, mahalleli büyük korku yaşadı.

Yangın, saat 19.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 48 Sokak üzerindeki kullanılmayan iki katlı ahşap yapıda çıktı. Yapının ikinci katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye merdiven açarak, çatıdan yangına müdahaleye başladı. Alevlere teslim olan çatıdaki yangını ekipler kısa sürede kontrol altına aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında binanın ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma devam ediyor.