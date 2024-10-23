Antalya’nın Akseki ilçesi Güzelsu Mahallesi’nde 2 katlı evde yangın çıktı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi.

Yangın, gece 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Güzelsu Mahallesi’nde meydana geldi. Zafer Ersoy’a (70) ait 2 katlı evin ahırında başlayan yangın, alevlerin yükselmesiyle evin çatısına da sıçradı. İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki ve Manavgat İtfaiye Biriminden 2, Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu, alevler evin tamamına yayılmadan ve çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 4 saatte tamamen söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir can kaybı olmadığı bildirildi. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: iha