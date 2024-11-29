Manavgat’ta Jandarma ekipleri tarafından 2 markete düzenlenen operasyonda 2 bin 132 paket kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Antalya İL Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan çalışmada 2 marketin kaçak sigara ve tütün mamulü sattığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince M.Ç.Y ve M.Y isimli şüphelilerin marketlerinde yapılan aramada 2 bin 132 paket kaçak sigara, bin 100 paket kaçak ısıtılmış tütün mamulü, 70 adet elektronik sigara, 62 kilogram kaçak nargile tütünü ve 2 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar M.Ç.Y ve M.Y hakkında adli işlem başlatıldı.