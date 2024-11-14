Antalya’nın Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki genç, ikamet ettiği sitede göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi’ndeki Kumköy Deniz Kent Sitesi’nde Bilal Kızmaz (19) tabanca ile göğsünden vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine olay yerine Kumköy Jandarma Karakolu ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Kızmaz’ın cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.