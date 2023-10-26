Antalya’da polis 19 farklı noktada 75 ekip ve 291 personelle şok yol uygulamaları gerçekleştirdi.

İl genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak ‘şok uygulama’ gerçekleştirildi.

19 farklı noktada 75 ekip, 291 personelle gerçekleşen uygulamalarda bin 744 kişi sorgulandı; 702 araç kontrol edilirken, 39 araç sürücüsüne idari yaptırım kararı uygulandı. Ayrıca 5 araç trafikten men edildi, 6 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapılırken, 2 aranan şahıs da yakalandı.