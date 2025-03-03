Antalya’da helikopter ve dron destekli denetimlerde 54 bin 105 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 18 bin 4 araç ve sürücüsüne ceza uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, helikopter ve dron destekli son bir haftada yapılan denetimlerde toplam 54 bin 105 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde yasak park yapan 2 bin 942, engellilere ait park yerlerine park yapan 445, hız ihlali yapan 6 bin 449, alkollü araç kullanan 216, korsan taşımacılık yapan 19, abartı egzoz kullanan 36, kırmızı ışık ihlali yapan 2 bin 351, emniyet kemeri takmayan 878, kask kullanmayan bin 182, ehliyeti olmayan ya da iptal edilmiş kişilerce araç kullanan 252 sürücü olmak üzere toplam 18 bin 4 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.