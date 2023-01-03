Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, irsaliyesiz ve bandrolsüz 168 bin adet içi boş sigara makaronu ele geçirildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, irsaliyesiz ve bandrolsüz 168 bin adet içi boş sigara makaronu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol noktasında bir otobüs durdurularak, bagaj bölümünde kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde, irsaliyesiz ve bandrolsüz 11 kutu içerisinde 168 bin içi boş sigara makaronu ele geçirildi.