ANTALYA (İHA) – Antalya’da ekiplerin şok yol uygulamalarında bin 875 şahıs sorgulandı, 64 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı, 6 araç ise trafikten men edildi.

Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla 17 Ekim 2023 günü 21.00-22.00 saatleri arasında 19 farklı noktada eş zamanlı olarak ‘Şok Uygulamaları’ gerçekleştirildi.

Toplam 107 ekip ve 307 personelin katıldığı uygulamada bin 875 şahıs sorgulandı. 813 araç kontrol edilirken, 64 araç sürücüsüne ise idari yaptırım cezası uygulandı. Uygulamada 6 araç trafikten men edildi, 3 aranan şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebliğ yapıldı. Ayrıca, 1 adet şase ve motor numarası kazınmış motosiklete işlem yapılırken, 2 şahsa “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan ve “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.