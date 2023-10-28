29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Çelenk Sunma Töreni düzenlendi. Antalyalıların yoğun bir katılım gösterdiği ve her yerin kırmızı beyaz bayraklarla bezendiği Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunmanın ardından, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına özel olarak hazırlanan Deniz Korteji, Kaleiçi Yat Limanı’nda yapıldı.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Antalya Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı SG. Yb. Tolga Coşkun, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı P.Komd. Alb. Mehmet Kayhan, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Vali Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in meydandaki Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

100’üncü Yıla Özel Deniz Korteji düzenlendi

Antalyalıların yoğun bir katılım gösterdiği ve her yerin kırmızı beyaz bayraklarla bezendiği Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunmanın ardından, Cumhuriyetimizin 100’ncü yılına özel olarak hazırlanan Deniz Korteji, Kaleiçi Yat Limanı’nda yapıldı. Vali Şahin, kortejde tekneleriyle geçen vatandaşları selamlayarak Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Deniz kortejine; Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün helikopter ve uçakları eşlik ederek Antalyalılara unutulmaz bir görsel şölen sundular.