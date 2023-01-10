Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa İlçesi ve Alanya İlçesi’nde bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 2022 Yılında bin 810 vatandaşa 27 bin 980 geceleme hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Muratpaşa İlçesi ve Alanya İlçesi’nde bulunan Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 2022 Yılında bin 810 vatandaşa 27 bin 980 geceleme hizmeti verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Muratpaşa İlçesi Altındağ Mahallesi’nde ve Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında hizmet veren Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi 2022 yılında bin 810 hasta ve hasta yakınına ev sahipliği yaptı. Tedavi için şehir dışından ya da merkeze uzak mahallelerden gelen vatandaşlara ücretsiz konaklama hizmeti veren tesisler, 2022 yılında da sağlığına kavuşmak isteyen hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının adeta ikinci evi oldu. Otel konforunda hizmet sağlayan tesislerde geçtiğimiz yıl bin 810 hasta ve yakınını ağırlanırken, toplam 27 bin 980 geceleme hizmeti verildi. Son 4 yılda ise tesislerden toplam 5 bin 175 vatandaş yararlanırken, 81 bin 80 geceleme yapıldı.

Gerek Antalya’nın kırsal mahallelerinden gereksese yurdun değişik illerinden gelen vatandaşlar, konaklamanın yanında kahvaltı ve akşam yemeği, çamaşırhane, internet, hemşire hizmetleri de verilen tesislerden çok memnun. Hastanelere ulaşımın kolay olduğu tesislerin temizliği ve konforundan mutluluk duyduğunu ifade eden vatandaşlar, kendileri için büyük kolaylık sağlayan bu hizmet için teşekkür etti.