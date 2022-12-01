Antalya’nın Serik ilçesinde 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Çilek seraları su ile dolarken, bir vatandaş 500-600 bin TL zararın olduğunu söyledi. Yağmur anında deniz üzerinde oluşan dev hortum ise kameralara yansıdı.

Antalya’nın Serik ilçesinde 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Çilek seraları su ile dolarken, bir vatandaş 500-600 bin TL zararın olduğunu söyledi. Yağmur anında deniz üzerinde oluşan dev hortum ise kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarının ardından, şiddetli yağış sabah saatlerinden itibaren Serik’te etkili oldu. Havanın karardığı ilçede şiddetli yağış yaklaşık bir saat boyunca sürdü. Kadriye Mahallesi’nde dereler taşarken, taşan sular çilek seralarını bastı. Sürücüler ise yağış dolayısıyla yollarda güçlükle ilerledi. Suyun, çilek arıklarının boyuna kadar ulaştığını gören çiftçiler ise tahliye için büyük çaba sarf etti.

Yağmur anında denize üzerinde oluşan bir hortum ise kameralara yansıdı. Karaya ulaşmayan hortum, bir süre sonra etkisini kaybetti.

"Bir senelik emeğimiz deprem olur gibi 5 dakikada gitti"

Çaresizlik içerisinde yaşadıklarını anlatan Eyüp Doğruyol, “5 dönüm alan üzerinde çileğim var. Halimizi görüyorsunuz, biz bittik. Bir senelik emeğimiz deprem olur gibi 5 dakikada gitti. Su kanalı bir yerde tıkandı, taşan su çilek seralarına doldu. Bu meyve bitti, biz bittik. Hiçbir şey kaldıramayız, bütün kök de gitti. 7 kişinin 1 yıllık emeği var. Nereden nereye geldik, 7 ay baktık, 5 dakikada heba oldu. Daha hiç toplamamıştım. Yeni başlayacaktım. Hazır hale getirdik, nasip olmadı. Bu durum her sene yaşanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz. Ben kendim kanal kazdırdım, çare olmadı” dedi.

"Benim 500-600 bin TL çöpe gitti"

4 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Mehmet Doğruyol, “3 yıldır her sene biz derdimizi anlatmaktan bıktık. Bütün emeğimiz yok oldu gitti. Biz derdimizi anlatamıyoruz. Allah biliyor bizi. Benim 500-600 bin TL çöpe gitti. Kötü olsa zoruma gitse, gül gibi baktık büyüttük. Her sene kanalımız tıkanıyor, kimse bizi dinlemiyor. Ne diyebilirim? Allah’a havale ediyorum. Cuma günü ilk defa toplayacaktım. 7 aylık emeğim gitti, ben konteynerde yaşıyorum. Kim ne derse desin emek gitti, iki gün sonra kanala, çöpe dökeriz” diye konuştu.