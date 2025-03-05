Antalya’da son bir haftada düzenlenen narkotik operasyonlarında 37 şüpheli yakalanırken, 23’ü tutuklandı. Ayrıca, 139 kişi uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan gözaltına alındı, aranan 15 kişi yakalandı, 11’i cezaevine teslim edildi. Eğitim faaliyetleri kapsamında 10 bin 9 kişiye bilgilendirme yapıldı. Operasyonlarda kilolarca uyuşturucu madde, hassas teraziler ve yüklü miktarda para ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Edinilen bilgilere göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan düzenlenen 25 operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 138 olayda 139 şüpheli yakalanırken, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda uyuşturucu suçlarından aranan 15 kişinin yakalandığı ve 11’inin cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

10 bin kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

Uyuşturucuyla mücadelede sadece operasyonlarla sınırlı kalmayan ekipler, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda 16 oturum ve 1 faaliyet ile toplam 10 bin 9 kişiye farkındalık eğitimi verildi.

Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 16,5 kilogram esrar, 9 kilogram metamfetamin, 984 adet sentetik ecza, 149 adet ve yaklaşık 7 bin 544 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 45 gram kokain, 34 gram eroin, 2 kök kenevir bitkisi, 8 adet hassas terazi ile yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz bulunduğu bildirildi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.