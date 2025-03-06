Antalya'nın Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki fırınlarda sıkı denetimler gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca Belediyesi, ilçe sakinlerinin Ramazan Ayı'nda sağlıklı gıdaya ulaşmasını ve gıda ürünleri satışı yapan işletmelerde hijyen standartlarının korunmasını sağlamak amacıyla fırınlarda eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından denetimlerde hijyen kuralları, ekmek ve pide gramajı ile iş yeri ruhsatları kontrol edildi.

Tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine ise uyarı verildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, halk sağlığının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, Ramazan boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını ifade etti.