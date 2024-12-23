Antalya Büyükşehir Belediyesi, yılbaşına sayılı günler kala kent merkezi ve ilçelerde cadde ve meydanları yılbaşı ağaçları ve ışıklandırmalarla süsledi.

Turizm kenti Antalya’da yeni yıl heyecanı başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi de yeni yıl coşkusunu cadde ve sokaklara taşıdı. Antalyalılara ve yılbaşı tatili için kente gelecek turistlere yeni yıl atmosferini yaşatmak isteyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların yoğun olarak ziyaret ettiği bölgeleri yeni yıl süslemeleriyle canlandırdı.

Görsel şölen sunuyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Karaalioğlu Parkı, Saat Kulesi, Cam Piramit, Atatürk Kültür Merkezi ve bulvarlarda ışıklandırma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan süsleme ve ışıklandırmalar görsel şölen oluşturuyor. Süslemeleri görenler anı ölümsüzleştirmek için süsleme ve ışıklandırmaların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.

İlçeler de ışıklandırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi başta Kemer ve Demre gibi turistlerin yoğun olduğu ilçelerde de ışıklandırma yaptı. Kaş Patara, Kaş Cumhuriyet Meydanı, Demre Noel Baba Meydanı, Manavgat Türkbeleni, Kemer Liman Caddesi, Finike Cumhuriyet Meydanı da Büyükşehir Belediyesi tarafından ışıklandırıldı.