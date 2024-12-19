Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış dönemi revizyon çalışmaları kapsamında Antalya’yı mevsim çiçekleriyle donatıyor. Rengârenk çiçeklerle süslenen kavşak ve refüjlere kış mevsimine uygun 3 buçuk milyon çiçeğin dikimi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler kent merkezinde yer alan kavşak ve refüjleri güzelleştirmek için kış dönemi çiçeklendirme çalışması yapıyor. Her mevsim Antalya’yı rengarenk çiçeklerle süsleyen Büyükşehir Belediyesi, Hurma Bitki Üretim Tesislerinde her yıl ürettiği 10 milyon çiçeği toprakla buluşturmaya devam ediyor. Kış dönemi revizyon çalışmaları kapsamında bu yıl 3 buçuk milyon kışlık çiçeğin dikimleri yapılıyor.

Çiçeklerle donatıldı

Muratpaşa ilçesinde Barınaklar, Mevlana kavşakları, Atatürk Caddesi ve Konyaaltı Caddesi, Kepez’de yeni toptancı hali çevresindeki kavşaklar, Konyaaltı’nda ise Minicity Kavşağı, kuru peyzaj ile birlikte çiçeklerle donatıldı. Kışlık ekim çalışmaları kapsamında menekşe, süs lahanası, bodur süs bitkileri ve aslanağzı bitkileri ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Çalışmalar Büyükşehir sorumluluğunda yer alan ilçe ve kent merkezindeki caddelerde, refüjlerde ve kavşaklarda devam ediyor.