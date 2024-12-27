Eskişehir Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri, Antalya ve İstanbul’da düzenlenen 2 ayrı festivalde toplam 20 madalya kazandı.

Eskişehirli öğrencilerin katılım sağladığı ’Game of Food Uluslararası Gastronomi Festivali’ Antalya’da düzenlenirken, ’21. Uluslararası Mutfak Günleri ve Gastronomi Festivali’ ise İstanbul’da gerçekleştirildi. Çeşitli kategorilerde yapılan yemeklerin değerlendirmesi sonucunda öğrenciler 6 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak Eskişehir’in gururu oldular. Festivallerin ardından Eskişehir’e gelen öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenleri eşliğinde İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ı ziyaret etti. Emeği geçen herkesi tebrik eden Aydın, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.