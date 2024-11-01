Antalya’da il genelinde suçun önlenmesine yönelik yapılan eş zamanlı ’Huzur’ operasyonlarında çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, 32 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1 şahıs da cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince kent genelinde suçun önlenmesine yönelik eş zamanlı Huzur operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Serik, Korkuteli, Kumluca, Finike, Manavgat, Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde toplam 80 ikamet, 5 iş yeri ile 7 araçta yapılan aramalarda; 35 ruhsatsız tüfek, 17 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, bin 624 fişek, mermi ve kartuş, 2 tabanca şarjörü ve 2 delici, kesici alet ele geçirildi.

Yine operasyon kapsamında 32 şahıs hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında adli işlem yapılırken, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.