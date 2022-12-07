Antalya kamu kurumlarında sabah kahvaltısı yapıldığı yönünde bir soruya cevap veren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Ben kahvaltımı yapmadan evden çıkmıyorum. Herkes kahvaltısını yaparak evden çıkacak. Öyle bir şey yok. Çıktı ise de aç duracak. Paşa gönlü bilir, ya da simit alacak işine gelmeden yiyecek. Kahvaltı sofrası falan istemiyoruz. Ben bunu üst yöneticilere söyledim. Onlar sorumludur. Müdürü bunları takip edecek. Ben böyle bir görüntü kabul etmem, rıza göstermem. Kahvaltı yapmadın ise, öğlene kadar sabredeceksin. Öğlen yersin” uyarısında bulundu.

Antalya kamu kurumlarında sabah kahvaltısı yapıldığı yönünde bir soruya cevap veren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Ben kahvaltımı yapmadan evden çıkmıyorum. Herkes kahvaltısını yaparak evden çıkacak. Öyle bir şey yok. Çıktı ise de aç duracak. Paşa gönlü bilir, ya da simit alacak işine gelmeden yiyecek. Kahvaltı sofrası falan istemiyoruz. Ben bunu üst yöneticilere söyledim. Onlar sorumludur. Müdürü bunları takip edecek. Ben böyle bir görüntü kabul etmem, rıza göstermem. Kahvaltı yapmadın ise, öğlene kadar sabredeceksin. Öğlen yersin” uyarısında bulundu.

Antalya Ticaret Borsası’nın düzenlediği Kent Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu. ATB Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan, ATB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra ATB üyelerinin de katıldığı Kent Buluşmalarının açılışında konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, “Antalya turizmin yanında tarımın da başkentidir. Antalya’da eşsiz bir toprak zenginlimiz yok. Sağa sola doğru yayılmaktan ise eski binaların yıkılarak yerine modern binaların yapılması gerekir. Bizim tarım alanlarımız tehdit altında bulunuyor. Biz sadece domates üreterek tarımı geliştiremeyiz. Tarıma bir sınıf atlatmamız gerekir” dedi.

"Burada bize düşen gettolaşmanın önüne geçmektir"

Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası Antalya’da artışa geçen yabancı sayısına değinen Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, “Ukrayna-Rusya savaşından sonra gelen kişilerin arttığını görüyoruz. Burası bir dünya şehri, bunu böyle değerlendirmek gerekir. Dünya şehri diye her şey serbest mi? Tabi ki de hayır. Bunun artısı olduğu gibi eksileri de var. Biz son yıllarda şehirlerin öne çıktığını görüyoruz. 20 yıldır devam eden bir akım var. Antalya bu durumda çok şanslı, sayılı turizm şehirlerinden birisiyiz. Çok sayıda insan bu ülkeye geliyor, bu güzellikleri görünce ayrılmak istemiyor. Burada bize düşen gettolaşmanın önüne geçmektir. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Bunun bir sürü ayrıntısı ve dertleri var. Şehrimizde böyle bir problem yok, şehrimizde gettolaşma ifadesini kabul etmiyoruz. Bireysel anlamda olaylar olmuyor mu oluyor. Bu şehri birlikte yöneteceğiz” dedi.

" Hem satıyor hem de sayın valim müdahale edin diyorlar"

Son zamanlarda konut fiyatlarında yaşanan artışa da dikkat çeken Yazıcı, “1 milyonluk konuta 1.5 milyon TL veriliyor. Hem satıyor hem de sayın valim müdahale edin diyorlar. Nasıl Yapacağı? Evet, Antalya’da piyasalar uçtu. Burası bir dünya şehridir. Birlikte yaşamayı bilen bir şehiriz. Biz bu insanlar ile birlikte yaşamayı başarıyoruz. Bu dönem bir artış oldu. Ama resmi rakamlara göre bizde 177 bin yabancı var Antalya’da. Bunun 51 bini Rus, 20 bini de Ukraynalı. Suriyelerin bizdeki miktarı 4 bin civarında. Tarım bizim her zaman önceliğimizdir. Tarım ve hayvancılık olmadan yaşamın devam etmesi olmaz. Her zaman bu iki sektöre önem verdim. Genç nesil artık tarımla uğraşmak istemiyor. Tarımdan uzaklaştılar ve kaçtılar. Bunu toplamaya çalışıyoruz” sözlerini kullandı.

"Türkiye’nin her yerinde bulunan madenlerin burada işletilmesini doğru bulmuyoruz"

Maden ocakları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Yazıcı, “Maden ocakları ile ilgili olarak çok özel madenler dışında ruhsat verilmesine biz de taraftar değiliz. Türkiye’nin her yerinde bulunan madenlerin burada işletilmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda ruhsat vermemeye gayret ediyoruz. Ankara’ya da birkaç kez söyledim. Bu tür madenlerin 200 yıl Antalya’dan çıkartılmaması gerektiğini belirttim. Böyle esprili bir isteğimiz oldu” dedi.

Evsizler için bir çalışma olup olmadığı sorusuna ise Yazıcı, “Biz kimseyi dışarıda bırakmıyoruz. Ama bu konuda ana görev belediyeye aittir” dedi. Okullara ücretsiz öğle yemeği hakkında ise, “Biz sadece taşımalı eğitimde çocuklarımıza yemek çıkartıyoruz” sözlerine yer verdi.

"Daha çok kişi yakaladık, daha çok kişi cezaevine girdi"

Halde meydana gelen kablo hırsızlığı olayları ile ilgili olarak ise, “Biz son 5-6 aydır ciddi anlamda suçluları yakaladık. Malum elektrik akımına kapılmasından ötürü ölüm de yaşadı. Bu konuda sürekli teyakkuz halindeyiz. Uyuşturucu ve fuhuş kadınları ile ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Çok önemsiyorum. Uyuşturucu ile bizim kimseyi tanıştırmamız gerekiyor. Bulaştı ve tanıştı mı bağımlısı olunca kurtarmanın daha büyük maliyetleri ve tedaviden sonra tekrar buluşma ihtimalleri var. Bizdeki rakamlarda bir düşme var, ama algıda durum öyle değil. Bir önceki yıldan daha iyiyiz. Daha çok kişi yakaladık, daha çok kişi cezaevine girdi. Esnaflarımızdan da bu şahısların yakalanması için yardım alıyoruz. Bu iş için kurulmuş özel ekiplerimiz var. Sadece anında bu işe bakıyorlar. Gayret ediyoruz” dedi.

“Birinci sınıf tarım arazilerin açılması yönünde hoşgörümüz yok"

Vali Yazıcı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Birinci sınıf tarım arazilerin açılması yönünde hoşgörümüz yok. Sizde elinizden geleni yapın, yoksa şehirlerimiz gidiyor. Bunu hep birlikte yapacağız. Ben de belediyecilik yaptım. Vatandaş benden daha iyi biliyor. Herkes başkasının dürüst olmasını istiyor. Biz insanlarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Adam tarım arazisine villa yapıyor. Neden yapıyor? Belediyelerin eksiği kusuru var doğru tamam da biz neden yapıyoruz. Herkes dürüst olacak.”

Kahvaltı talimatı

Kamu kurumlarında sabah kahvaltı yapıldığı yönünde bir soruya ise Yazıcı şu cevabı verdi: “Aile Sağlığı merkezlerinde böyle bir durum varsa müdahale ederiz. Ben kahvaltımı yapmadan evden çıkmıyorum. Herkes kahvaltısını yaparak evden çıkacak. Öyle bir şey yok. Çıktı ise de aç duracak. Paşa gönlü bilir, ya da simit alacak işine gelmeden yiyecek. Kahvaltı sofrası falan istemiyoruz. Ben bunu üst yöneticilere söyledim. Onlar sorumludur. Müdürü bunları takip edecek. Ben böyle bir görüntü kabul etmem, rıza göstermem. Kahvaltı yapmadın ise, öğlene kadar sabredeceksin. Öğlen yersin.”