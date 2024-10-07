Antalya Valisi Hulusi Şahin Eylül ayı Asayiş ve Güvenlik Toplantısı’nın ardından Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından son bir ay içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Kadına yönelik işlenen suçlara da değinen Vali Şahin, “KADES gibi programları unsurlarımızla irtibata geçiniz. Ya da çevrenizde böyle bir şeyle karşılaşırsanız çok hızlı vasıtalarla bizlerle irtibata geçiniz. Her bir dakikanın çok önemi var. Bunları dış hallerinden anlamak mümkün değil. Bunlara yönelik olarak herkesin uyanık olması lazım. Bunun ne gündüzü, ne gecesi, ne kırsalı, ne şehri var. Her yerde bu vahşilik olabilir” dedi.

Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme toplantısı Antalya Valiliği toplantı salonunda Antalya Valisi Hulusi Şahin’in başkanlığında yapıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun’un hazır bulunduğu toplantının ardından Vali Şahin Antalya’da son bir ay içerisinde yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kentin huzur ve güvenliği için jandarma ve emniyet yaptığı asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, il genelinde 11 bin 470 olayın meydana geldiğini ve olayların yüzde 94.8 oranında aydınlanma başarısına sahi olduğunu belirtti.

Eylül ayında 4 bin 409 suç işlendi

Olayların 4 bin 409’unun kişilere bin 792’sinin ise malvarlığına karşı işlenen suçlar olduğunu belirten Vali Şahin, “5 bin 775 aranan şahıs yakalanmış, bunlardan 843’ü tutuklanmıştır. Yapılan çalışmalarda 394 adet tabanca, 192 adet av tüfeği, 44 adet kurusıkı tabanca, 445 bin 541 adet fişek, 12 adet çalıntı oto, 40 adet çalıntı motosiklet, 2 milyon 414 bin TL değerinde ziynet eşyası, 247 bin TL nakit para, 994 bin 646 TL değerinde döviz ele geçirilmiştir. İl genelinde 3 bin 788 uygulama yapılmış, toplam 1 milyon 583 bin 622 şahıs, 1 milyon 111 bin 427 araç sorgulanmıştır” dedi.

Terörle mücadele çalışmaları

Terör suçlarına göre yapılan çalışmalarda ise toplam 32 operasyon gerçekleştirildiğinin altını çizen Şahin, “Sol terör örgütlerine yönelik 5, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 17, El Nusra terör örgütüne yönelik 2, DEAŞ terör örgütüne yönelik 4, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 4 olmak üzere toplam 32 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 39 şüpheli yakalanmış, 4 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 30 şüpheli ise serbest bırakılmıştır. 1 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, 2 şahıs firar durumundadır. Serbest bırakılan 3 şüpheli gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir” ifadelerini kullandı.

193 kaçakçılık operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında Antalya’da eylül ayı içerisinde 193 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Organize suçlar 6, Kaçakçılık suçları 130, Mali suçlar ve aklama suçları 57 olmak üzere toplam 193 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlarda 268 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 46 şahıs tutuklanmış, 14 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 208 şahıs ise serbest kalmıştır. Organize Suçlar ile Mücadele kapsamında; Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir Organize Suç Örgütü çökertilmiş, 32 şahıs tutuklanmıştır. İnterpol -Europol Daire Başkanlığı tarafından uluslararası düzeyde aranan/hakkında difüzyon kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilmiştir” şeklinde konuştu.

7 bin 543 tarihi eser ele geçirildi

Vali Şahin kaçakçılık operasyonlarında 7 bin 543 adet tarihi eser, 88 adet tabanca, 3 adet tüfek, 1 adet uzun namlulu silah, bin 303 adet Fişek, 92 adet Şarjör, 8 milyon 717 bin 400 adet boş makaron, 394 bin 568 adet dolu makaron, 7 bin 622 paket sigara, bin 661 adet elektronik sigara, 3 bin 67 kilo kaçak tütün, 7 bin 681 adet kaçak eşya, 125 litre kaçak içki, 8 bin 696 litre kaçak alkol, 3 şişe kaçak İçki, 41 adet kaçak cep telefonu, 37 adet sahte para, 2 adet sahte belge ele geçirildiğini belirtti. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 982 operasyon gerçekleştirildiğini belirten Vali Şahin, bin 81 şüpheli şahsa işlem yapıldığını ve 91 şahsın tutuklandığını belirtti. Şahin ayrıca yapılan çalışmalar kapsamında 3 kilo 414 gram skunk, 122,4 kilo esrar, 5 kilo 464 gram kokain, 34 kilo 322 gram metamfetamin, 63 kilo 305 gram eroin, 1 kilo 380 gram bonzai, 17 bin 715 adet sentetik ecza, bin 181 adet ecstasy, 2 adet LSD, 153 kök kenevir ele geçirildiğini, NARVAS projesi kapsamında yapılan 347 ihbara istinaden 459 uygulama yapıldığını söyledi.

“Her dakikanın önemi var”

Siber suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda 22 operasyonda toplam 105 şüpheli şahsın yakalandığını, 42 şahsın tutuklanırken, 42 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini 21 şahsın ise serbest bırakıldığını, 4 kişinin ise firari olarak arandığını vurgulayan Vali Şahin, “Bizim siber suçlarla mücadele büromuz hem emniyetin hem jandarmanın çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu Dark Web denen platformlarda gerçekten suçu övücü çok rahatsızlık verici paylaşımlar var. Bu paylaşımların sahiplerine yönelik operasyonlarımız devam ediyor. Biraz önce siber suçlarla ilgili verdiğim rakamların da içinde bunlar da var. Bizim kadına yönelik şiddete sıfır tolerans inisiyatifimiz var. İçişleri Bakanlığı olarak bu konuda tavizimiz yok. Sizlerden de istirhamımız özellikle KADES gibi programları unsurlarımızla irtibata geçiniz. Ya da çevrenizde böyle bir şeyle karşılaşırsanız çok hızlı vasıtalarla bizlerle irtibata geçiniz. Her bir dakikanın çok önemi var. Bunları dış hallerinden anlamak mümkün değil. Bunlara yönelik olarak herkesin uyanık olması lazım. Bunun ne gündüzü, ne gecesi, ne kırsalı, ne şehri var. Her yerde bu vahşilik olabilir. Bunu önlemek için de çevrenin son derece uyanık olması lazım. Alanya’da da benzer bir olay oldu, şükür ki yaralı olarak kurtuldu. Olayı gerçekleştiren şahısta yakalandı” dedi.