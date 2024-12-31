Yılbaşı gecesi Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün 3 bin 294 ekip ve 8 bin 618 personel, İl Jandarma Komutanlığı 953 tim ve 3 bin 185 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 288 personel ve 23 deniz aracı ile görevde olacağını söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 yılını değerlendirip asayiş verilerini paylaştı.

Mermerli Plajı’nın Antalya Valiliği’ne tahsis edildiği bilgisini paylaşan ve kaçak yapılarla mücadelede taviz vermediklerini dile getiren Şahin, “Son dönemde Valilik olarak ilgili belediyelerle çalıştığımız çok ciddi yıkımlar var. Mesela kaçak olan asansörün yıkımıyla ilgili bir çalışma yaptık, şu an da yıkılıyor. Yine aynı şekilde falezlerin üzerinde bir otelin havuzları vardı, hepsini tahliye ettik. Son dönemde çok yoğun bir şekilde bu konuda çalışıyoruz ve taviz vermiyoruz. Konyaaltı’nda da 6 metrekareyi 300 metre kareye çıkaran yerler olduğu söyleniyor. Onlara da yakında gireceğiz” dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yılbaşı öncesinde asayiş ve güvenlik tedbirlerini, 2024 yılı değerlendirmelerini ve şehrin gündemindeki önemli projeleri değerlendirdiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yılbaşı güvenlik tedbirleri

Vali Şahin, Antalya’da yılbaşı kutlamalarının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. 30 Aralık 2024 saat 08.00’den 2 Ocak 2025 saat 08.00’e kadar sürecek olan tedbirlerde; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü 3 bin 294 ekip ve 8 bin 618 personel, İl Jandarma Komutanlığı 953 tim ve 3 bin 185 personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 288 personel ve 23 deniz aracı görevlendirildi. Koordinasyon ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) tarafından sağlanacak. Vali Şahin, yılbaşı gecesi sabaha kadar sahada denetim yapacaklarını belirtti.

Yeşildere Mahallesi’ne polis noktası

Yeşildere Mahallesi’ne 24 saat esasına göre hizmet verecek bir polis noktası yapılacağını belirten Vali Şahin, bölgedeki suç oranının ciddi şekilde azaldığını ve mahallenin hızla modernleştiğini vurguladı. Şahin, “Hazine arazisi ile ilgili bir konu var, onu kısa zamanda çözüp tahsislerini yapıp oraya bir polis noktası yapacağız. Ama yine 24 saat istasyona göre ekiplerimizin bulunacağı ve oradaki suçların önlenmesi hususunda görev yapacağı bir yeri sağlayacağız. Yeşildere Mahallesi ben ilk göreve başladığımda yaklaşık bir buçuk yıl kadar önce herkesin ağzında bir türkü gibiydi, herkes orayı söylüyordu. Gündemde hep oralar vardı, şimdi yok. Çünkü arkadaşlarımız oraya gerçekten çok ciddi pres yaptılar. Ciddi bir şehirleşmede orada oluştu. Yeni siteler, yeni evler yapılıyor ve oranın çehresi hızla değişti. Bundan sonra orası artık böyle olumsuzluklarla değil, daha güzel şeylerle anılacaktır, çünkü orada gençlik spor yatırımlarımız, güzel okullarımız var. Sporla ve eğitimle anılacak bir bölge haline gelecek” şeklinde konuştu.

Suriyelilerin göç durumu ve sektörlere etkisi

Antalya’da geçici koruma kapsamında yaklaşık 6 bin Suriyelinin bulunduğunu belirten Vali Şahin, Türkiye genelinde 35 bin kişinin geri dönüş yaptığını ifade etti. Şahin, “Antalya Suriyeliler açısından ikamete kapalı ama civar illerden geçici olarak gelip serada çok sayıda çalışan var. Onların rakamları bizde yok, kendi ilerinde gözüküyor. Diyelim Burdur’daysa Burdur’da gözüküyor ama Antalya’da çalışıyor. Dolayısıyla şu an bunu süzüp de Antalya’dan şu kadar kişi gitti diyemeyiz. Türkiye genelindeki rakamları zaten gün gün bakanlığımız paylaşıyor” diye konuştu. Suriyelilerin tarım ve inşaat sektöründeki etkisiyle ilgili endişelere ise “Bileşik kaplar teorisi gereği, bir sektördeki açık başka sektörlerden kapanır. Hiçbir domates dalında kalmaz, eminim bizim tarım sektörümüzde gerekli tedbirleri bu konuda alacaktır” diyerek cevap verdi.

Antalya’da ulaşım ve yeni projeler

Antalya-Alanya Otoyolu projesinin şantiyesinin kurulduğunu belirten Şahin, Serik-Antalya arasının üç şeritli hale getirileceğini ve trafik yoğunluğunun azalacağını ifade etti. Şehir içindeki yakıt tankerlerinin trafiği aksattığını belirten Vali Şahin, yeraltı boru hattı projesiyle bu sorunun büyük ölçüde çözüleceğini duyurdu. Şahin, “Bu şehre binlerce hatta on binlerce yakıt tankeri giriyordu. Limandan akaryakıt alıp havalimanına götürüyoruz. Yeraltı boru sistemiyle bunu sıfıra indiriyoruz, şu an da yüzde 30-40 civarında çalışıyor ve yüzde kırk civarında tanker trafiği azaldı. Havaalanının girişinde büyük depolar görüyorsunuz, onların gitmesi bekleniyor. Gittiği zaman tamamen tanker trafiğini bitiriyoruz. Tamamı limandan yerin altından boru hatları vasıtasıyla bu depolara taşınacak ve oradan da uçaklar yer altından basılacak ve bu da şehir içi trafiğine büyük bir rahatlamayı getirecek” diye konuştu.

Plaj düzenlemeleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mermerli Plajı’nın Antalya Valiliği’ne tahsis edildiğini açıklayan Vali Şahin, plajın yenilenerek temiz ve nezih bir şekilde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Plajların lüks işletmelere devredilmesine karşı olduklarını vurgulayan Şahin, makul fiyatlarla hizmet verilmesi gerektiğini ifade etti. Şahin, şu ifadelere yer verdi: “Mermerli plajı biraz bakımsız kalmış, oraları toparlayacağız. Temiz, nezih bir şekilde düzelteceğiz. Orası sit alanı, kurulun müsaade ettiği ölçüde bir bakım yapacağız. Merdivenleri kötü durumda, elden geçirip hizmete sunacağız. Eski düzen devam edecek.”

Falezlerde kaçak yapılar

Falezlerde ruhsatsız yapılaşmaya karşı mücadeleye devam ettiklerini de belirten Vali Hulusi Şahin, kaçak yapıların yıkımının sürdüğünü söyledi. Ancak ruhsatlı yapılar için yasal sınırlar içinde hareket ettiklerini ifade eden Şahin, Antalya şehir merkezinde bulunan bir otelin falezlere asansör yapması hakkında yöneltilen soruya şu şekilde cevap verdi: “Orası bildiğim kadarıyla ruhsatlı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan inşaat ruhsatı alınmış bir yer. Ama başka bir şey var ise biz bakarız. Son dönemde Valilik olarak ilgili belediyelerle çalıştığımız çok ciddi yıkımlar var. Bu hususu dikkatimize sunmak istiyorum. Mesela kaçak olan asansörün yıkımıyla ilgili bir çalışma yaptık, şu an da yıkılıyor. Yine aynı şekilde falezlerin üzerinde bir otelin havuzları vesaireleri vardı, hepsini tahliye ettik. Son dönemde çok yoğun bir şekilde bu konuda çalışıyoruz, taviz vermiyoruz. Konyaaltı’nda da 6 metrekareyi 300 metre kareye çıkaran yerler olduğu söyleniyor. Onlara da yakında gireceğiz. Kumköy’de uzun yıllardır kangren olmuş bir konuyu kararlılıkla çözdük. Bu konuda taviz vermemeye devam edeceğiz. Ama usulüne uygun ruhsatını almış yasal olarak engel olmayan yere yapabilecek bir şey yok, dolayısıyla bizim mücadelemiz kaçak yapılardır.”

Toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, beraberinde Vali Yardımcısı Hulusi Arat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun ve çok sayıda basın mensubu katıldı.