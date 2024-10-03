Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya’da yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulunarak Yanıklar İlkokulu tadilat ve onarım protokolünü imzaladı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Alanya ziyareti kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Vali Şahin, Alanya ziyareti kapsamında, hayırseverlerin destekleriyle yapılan okulları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. İnşaat aşaması devam eden okullarda incelemeler yapan Vali Şahin, daha sonra Alanya’nın sembol yapılarından biri olan ve Alanya Kalesi’nde bulunan Süleymaniye Camii’ni ziyaret ederek ıslak hacim inşaatı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin’e, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve hayırsever vatandaşlar eşlik etti.

Yapımı devam eden okullarda inceleme

İlk olarak, hayırsever Hüseyin Girenes tarafından yaptırılan 16 derslikli ve 484 öğrenci kapasiteli Hüseyin Girenes Fen Lisesi’ni ziyaret eden Vali Şahin, fizik, kimya, biyoloji, müzik ve teknoloji sınıflarını gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Daha sonra, Hayırsever Mevlüt Uysal tarafından yaptırılan 24 derslikli, camii, halı saha, spor salonu, 120 kişilik kız yurdu ve 400 kişilik konferans salonuna sahip Emine-Ahmet Uysal Fen ve Teknoloji İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret eden Vali Şahin, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Vali Şahin, yapımı devam eden İrfan Bileydi Siber Güvenlik Meslek Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak ziyaretlerine devam etti. Buradaki incelemelerinin ardından 24 derslikli Müveddet Babaoğlu Ortaokulu inşaatında yapılan çalışmaları inceleyen Vali Şahin, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tadilat ve onarım protokolü imzalandı

İncelemelerinin ardından Vali Şahin, tarihi Alanya Kalesi’nde bulunan Süleymaniye Camii’ne geçerek ıslak hacim inşaatı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Şahin, ziyaretlerin ardından Alanya Kaymakamlığında düzenlenen protokol törenine katılarak hayırsever Mustafa Durusoy tarafından MÜSİAD Alanya şubesi adına yaptırılan Yanıklar İlkokulu tadilat ve onarım protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolle, Alanya ilçesi, Türkler Mahallesi’nde bulunan Yanıklar İlkokulu binası, hayırsever Mustafa Durusoy tarafından tadilat ve onarımı yapılarak 17 derslik, yemekhane, çok amaçlı salon ve idare odalarından oluşan Yanıklar Özel Eğitim Uygulama Okulu 1-2-3 Kademe ve Özel Eğitim Anasınıfı olarak hizmete girecek. Alanya temasları kapsamında son olarak Alanya Ziraat Odasını ziyaret eden Vali Şahin, Oda Başkanı Tahir Göktepe ve yönetim kurulu üyeleriyle odanın çalışmaları Alanya’nın tarımsal üretimi hakkında sohbet etti.