Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 6-20 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceği 24. Antalya Uluslararası Piyano Festivali heyecanı şehir etkinlikleri ile başlıyor. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde gün boyu nostalji tramvayında Antalyalılara müzik ziyafeti sunacak.

Türkiye ve dünyadan birçok piyano yıldızını ağırlamaya hazırlanan 24. Antalya Piyano Festivali heyecanı kenti sarmaya başladı. Bu yıl 6-20 Aralık tarihleri arasında AKM’de gerçekleştirilecek festival Antalyalılara müzik dolu günler yaşatacak. 6 Aralık Cuma günü dünyaca ünlü sanatçı Karsu’nun muhteşem performansı ile başlayacak festival öncesi şehir etkinlikleri Antalyalılarla buluşacak.

Tramvayda piyano

Şehir etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı piyano öğrencileri, 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri 12.00 14.00 ve 16.00-18.00 saatleri arasında nostalji tramvayında konser verecek. Antalya Müzesi ve Mezbaha durağı arasında seyir eden nostalji tramvayı içine yerleştirilecek piyanoda öğrenciler yolculara ünlü bestekarların eserlerini yorumlayacak. Halkla içi içe gerçekleştirilecek konser renkli görüntüler ve sürprizler yaşatacak.