Konyaaltı Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nun ikincisi 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışmacıların 5 farklı parkurda mücadele edeceği maratona 27 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediği Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nun ikincisi 24-25 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Yarışmacıların 5 farklı parkurda mücadele edeceği maratona 27 farklı ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, ‘’Dünya’nın en güzel şehrini koşarak keşfetmeye hazır mısın?’’ sloganıyla bu yıl ikincisini düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu Antalya’da buluşturacak. 5 kilometre (5 km), 12 kilometre (12 km), 31 kilometre (31 km), 57 kilometre (57 km), 85 kilometre (85 km) olmak üzere beş farklı parkurda mücadele edecek olan sporcular, Antalya’nın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak.

“Buluşma noktası Konyaaltı”

5 KM Konyaaltı Parkuru, 12 KM Deniz Parkuru, 31 KM Toros Parkuru ve 57 ve 85 KM Antalya Ultra parkurlarından oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu’nda sporseverler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde bir araya gelecek. Konyaaltı Sahili’nden başlayarak maviden beyaza uzanan 31, 57 ve 85 KM Antalya Ultra parkurlarının yanı sıra bu etkinlikte sporu ve koşmayı sevdirmek amacıyla 5 KM ve 12 KM gibi kısa parkurlar da yer alıyor. Öte yandan çocuklar da maratona katılabilecek. Çocuklar 500 metre koşacak. 24-25 Aralık’ta gerçekleşecek maratona katılmak isteyenlerin www.antalyaultra.org adresinden kayıt yaptırmaları gerektiği bildirildi.

Esen’den spor turizmi vurgusu

Bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Antalya Ultra Maratonu’nun Antalya’nın spor turizmine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’da turizmin 12 aya yaygınlaştırılması adına bu tür sportif faaliyetlerin önemli olduğunu belirtti. Başkan Esen, “Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular Antalya’nın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Turizmin çeşitlendirilmesi adına böyle etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz ultra maratonu önümüzdeki yıllarda da sürdürerek Türkiye ve dünyada adını duyuran bir yarış haline getirmek istiyoruz’’ dedi.

Köpekler de yarışacak

Maraton çerçevesinde can dostlar da koşacak. Pati Run isimli kategoride 25 Aralık Pazar günü 5 kilometrelik koşuya sahipleriyle beraber katılacak köpekler, diğer can dostları için koşacak. Bu koşudan elde edilen gelir, sokak hayvanlarına mama olarak dönecek