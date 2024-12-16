Antalya Ticaret Borsası (ATB), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKA) sunduğu “Antalya Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yapılabilirliği Danışmanlığı” projesi için destek almaya hak kazandı. Proje ile organize tarım bölgesi kurulmasının ilk adımı atılacak.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarımın başkenti Antalya’da ilk olacak organize tarım bölgesi kurulması için kurumlarla iş birliği yapıyor. Antalya Valiliği ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ile tarımda iş birliği protokolü imzalayan Borsa, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKA) sunduğu “Antalya Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yapılabilirliği Danışmanlığı” projesi için destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında Borsa tarafından hazırlanacak fizibilite raporu ile organize tarım bölgesi kurulmasının ilk adımı atılacak. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler ile Antalya’da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmasını öngören proje için imza attı.

"Antalya’da ilk olacak"

ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile tarımda iş birliği protokolü imzaladıklarını haatırlatırken, bu kapsamda tarım kenti Antalya’ya organize tarım bölgesi kazandırmak için çalışma başlattıklarını kaydetti. Çandır, BAKA tarafından desteklenen “Antalya Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yapılabilirliği Danışmanlığı” başlıklı proje kapsamında Antalya’ya seracılık konulu organize tarım bölgesi kurmak için iş birliği yapacaklarını duyurdu. Ali Çandır, “Organize tarım bölgesi kurulması için fizibilite raporumuzu BAKA’nın desteğiyle hazırlayacağız. Hedefimiz en büyük eksikliklerimizden biri olan ve yıllardır istediğimiz organize tarım bölgesini Antalya’ya kazandırmak” dedi.

"Tarıma model olacak"

Organize tarım bölgesinin Antalya tarımını daha profesyonel ve daha katma değerli hale getireceğini söyleyen Ali Çandır, “Organize tarım bölgeleri, tarımımız için model olacak. Tarımsal faaliyetlerimizi yürütürken, çevre şartları, karbon salımı, su kullanımı, yenilenebilir enerji kaynakları, teknolojik gelişmelere odaklandığımız alanlar oluşturma hedefindeyiz. Antalya’nın daha kaliteli ve daha katma değerli ürünler üretmesini amaçlıyoruz” diye konuştu. Çandır, organize tarım bölgesinin ilk etapta fide ve katma değeri yüksek süs bitkileri daha sonra ihtiyaca göre yaş sebze ve diğer alanlarda oluşturulacağını söylerken, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler’e böyle bir çalışmayı destekledikleri için teşekkür etti.

"Daha katma değerli üretim"

BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Antalya’nın bitkisel üretimde özellikle de örtü altı üretimde önde gelen bir şehir olduğunu belirtirken, sahip olduğu potansiyeli daha katma değerli hale getirmek, teknolojinin sunduğu imkanları değerlendirmek, daha nitelikli sermaye yapısını oluşturmak için tarım organize sanayi bölgesi kurulması gerektiğini söyledi. Proje için fizibilite çalışması gerçekleştireceklerini bildiren Güler, “Bu Antalya’da ilk olacak” dedi. Güler, “Tarım OSB ile sera işletmelerini belirli bir bölgede yığınlaşmasını sağlayacağız. Tarım burada daha profesyonel yapılacak. Akademik ve nitelikli çalışmaların olduğu, tarım 4.0 politikalarının uygulanabileceği bir alan olacak. Gübrelemeden ilaçlamaya yeni araçların, tarımsal otomasyonun kullanıldığı, daha katma değerli üretim imkanlarının sağlandığı bir alan olacak” diye konuştu.

Güler, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve yönetimine tarımı ileriye götürecek çalışmalarda iş birliği sağladıkları için teşekkür etti.