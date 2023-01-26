Antalya Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri korsan taksi ile Antalya bölgesine gelme ihtimali olan terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korsan taşımacılık yapan bir araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 4 bin 64’ er TL para cezası uygulandı, araçtaki yabancı uyruklu 2 kişi ise yaya olarak yoluna devam etti.

Antalya Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri korsan taksi ile Antalya bölgesine gelme ihtimali olan terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Korsan taşımacılık yapan bir araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 4 bin 64’ er TL para cezası uygulandı, araçtaki yabancı uyruklu 2 kişi ise yaya olarak yoluna devam etti.

Edinilen bilgiye göre, korsan taksi ile Akdeniz Bölgesine gelme ihtimali olan terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri, 07 AZL 458 plakalı otomobil ile Antalya’dan Hatay iline korsan taşımacılık yapıldığını belirledi. Ulualan mevkiinde TEM ekiplerince durdurulan ve yabancı uyruklu Eyhem El Ali’nin kullandığı otomobilde, İbrahim Hişi ve Hüseyin El Esad isimli 2 gencin yolculuk yaptığı görüldü. Aracı kullanan Eyhem El Ali, korsan taşımacılık yapmadığını iddia ederken, araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi para karşılığında kendilerini Hatay’a götürdüğünü söyledi. Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yerine çağrılan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince korsan taksiyi kullanan Eyhem El Ali ve araç sahibine ayrı ayrı 4 bin 64’ er TL olmak üzere toplam 8 bin 128 TL para cezası, ayrıca otomobil de 15 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Korsan taşımacılık yaptığı belirlenen otomobil 15 gün trafikten men edilirken, korsan taksi ile yolculuk yapan İbrahim Hişi ve Hüseyin El Esad isimli 2 genç çantalarını omuzuna alıp D-400 karayolunun kenarında yaya olarak yoluna devam etti.