Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Teknokentler Performans Endeksine göre 1 sıra yükselerek 96 teknokent arasında 7. oldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, başarı belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Teknokentler Performans Endeksine göre 1 sıra yükselerek 96 teknokent arasında 7. oldu. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, başarı belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Zirvede, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksine göre en başarılı teknokentler de açıklandı. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde 96 teknokent arasında 7. sıraya yükseldi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, başarı belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan aldı.

Antalya Teknokent üniversite-sanayi iş birliğinin örneği

Türkiye’deki 96 teknopark içerisinde Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in sıralamasını bir basamak yükselterek 7. sıraya yerleştiğini belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan “Antalya Teknokent’imizin sıralamasını yükseltmesinden dolayı gurur duyduk. Üniversiteler bilimin, bilginin ve teknolojinin merkezleridir. Üniversite sanayi iş birliği alanında yaptığımız çalışmalarla bilgiyi ve teknolojiyi bir araya getirerek birçok firma ile ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Teknokentimizde öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin de yer aldığı birçok firma ile yapılan ar-ge projeleriyle üniversite sanayi iş birliğinin güzel bir örneğini hayata geçiriyoruz. Antalya Teknokent’imiz de sıralamasını yükselterek doğru bir yolda ilerlediğini göstermiş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Rektör Özkan, Antalya Teknokent’in yaptığı başarılı çalışmalarla bölgede bir lokomotif görevi üstlendiğini sözlerine ekledi.

Sektör uzmanları ve öğrenciler aynı ekosistemde birleşti

Antalya Teknokent’te Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerini, çok sayıda sektör uzmanlarını ve öğrencileri aynı ekosistemde birleştirerek güçlü bir sinerji sağladıklarını belirten Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, bu sayede birçok projeye imza atarak başarılarını taçlandırdıklarını ve Antalya Teknokent’in hayal edilen fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için önemli bir inovasyon merkezi haline geldiğini ifade etti. Dr. Yavuz, bu çalışmalar sonucunda 9. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde Türkiye’deki teknokentler arasında 7. sırada yer alarak Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent’in adını zirveye yazdırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

82 performans göstergesi dikkate alındı

Teknokentler Performans Endeksine göre; firmaların veri girişi yapmış olduğu Ar-Ge faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda elde etmiş oldukları Ar-Ge çıktıları, vergi muafiyetleri toplamı, Ar-Ge gelir-gideri ile Ar-Ge dışı gelir-giderlerin yanı sıra yönetici şirketin gerçekleştirmiş olduğu kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve ekosistem geliştirme faaliyetleri, fikri sınai mülkiyet hakları, proje desteği, kuluçka, öğrenci-akademisyen faaliyetleri ile Teknoloji Transferi ve iş birliği faaliyetlerinin belirtildiği 82 performans göstergesi dikkate alındı. AR-GE ve Tasarım Merkezleri için 10 kategoride 30 ödül, teknoparklar için ise 4 kategoride 12 ödül olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerine verildi.