Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Spor Okulları projesi ile birlikte Antalya’nın 19 ilçesinde, 40 farklı spor dalı, 518 uzman antrenör ile 500 bin Antalyalı çocuk ve genci sporla buluşturacak. Antalya Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları açılış törenine; Vali Vekili Yalçın Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, antrenörler, çocuklar ve aileler katıldı.

"Antalya’da yüz binlerce çocuğumuzu sporla buluşturacağız"

Spora gönül verenlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Vali Vekili Yalçın Sezgin; “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Spor Okulları çocuklarımız için altın bir fırsat. Açılan Spor Okulları ile çocuklarımız sporla buluşacak, bu da onların yaşam kalitesini geliştirerek sağlıklı bir bedene sahip olmalarını sağlayacaktır. Biliyoruz ki spor birey için kaliteli bir yaşamın ana koşuludur. Ayrıca bir ülkenin gelişmişlik ve kalkınmasında da çok önemli olan ön koşullardan bir tanesidir. Çünkü spor; insanları sevgide, mutlulukta ve sağlıkta buluşturur. Çocuklarımız artık sahalarda ve salonlarda olacak. Kıymetli antrenörlerimizle birlikte en azından bir branşta spor yapacaklar. Biz spor sevgisini ve alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu başarabilirsek yavrularımızın hayatı çok güzel bir şekilde ilerleyecek. Bu nedenle de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu projeyi; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Antalya’da yüz binlerce çocuğumuzu sporla buluşturacağız. Biz Antalya Valiliği olarak sporu desteklemeye her zaman devam edeceğiz.” dedi.

"Çocuklarımızın sporla ve yaşıtlarıyla iç içe olmalarını sağlayacağız"

Vali Ersin Yazıcı’nın önderliğinde başlatılan ASİST Projesi ile Antalyalı çocukları sporla buluşturduklarını ifade eden Vali Vekili Sezgin; “ASİST Projemiz ile pek çok okulda çocuklarımızı bir branşta sporla buluşturduk. Bu yolla çocuklarımızın boş zamanlarında ekranla buluşması yerine akranlarıyla buluşmasını hedefledik. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak, yaşıtlarıyla ve sporla iç içe olmasını sağlamaya devam ediyoruz. ASİST Projesi’ni de, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bugün uygulamaya başlattığı Spor Okullarının bir tamamlayıcısı olacak diye düşünüyorum. Bu proje beden eğitimi öğretmenlerimizin desteği ve antrenörlerimizin katkısı ile 40 farklı spor dalını çocuklarımıza tanıtacak. Ben projeye destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızın mutlu ve keyifli bir yaz tatili geçirmelerini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Vekili Yalçın Sezgin’in konuşmasının ardından gençler tarafından hazırlanan kaykay, bisiklet ve basketbol şovu izleyenlerin beğenisine sunuldu.