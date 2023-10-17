Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenleyeceği Antalya Bilim Festivali’nin (BİLİMFEST) gökyüzünde görkemli tanıtımı yapıldı.

Bilim ve teknolojinin buluştuğu 2. Antalya Bilim Festivali’nin açılışına sayılı günler kala, Türk Hava Kurumunun profesyonel ekiplerince paramotor uçuşu gerçekleştirilerek, BİLİMFEST’in gökyüzünde tanıtımı yapıldı. Kepez Belediyesi, gökyüzündeki tanıtım ile gençlerin bilim ve havacılık konularındaki ilgisini artırmayı hedefliyor. Paramotor ile Konyaaltı sahilinden kalkış gerçekleştiren ekipler, gökyüzünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı eşliğinde Antalya Bilim Festivali’nin (BİLİMFEST) tanıtım pankartını sergiledi. Festival, 19-22 Ekim’de Dokumapark yerleşkesinde düzenlenecek.