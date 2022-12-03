Antalya Şehir Tiyatrosu, yeni oyunları ve 830 kişilik koltuk kapasiteli iki yeni tiyatro sahnesi ile Antalyalı tiyatro severlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarafından yapımı tamamlanan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ne taşındı. Bu merkez ile birlikte AŞT 630 kişilik Büyük Sahne ve 200 koltuk kapasiteli Cep Sahnesi ile iki yeni tiyatro sahnesi kazandı. AŞT teknolojik altyapısı, sanat yönetim alanları, idari birimler, atölyeler, eğitim salonları, prova odaları, müzik ve kostüm odaları ile Türkiye’nin en modern tiyatro sahnesine kavuştu.

Antalya Şehir Tiyatrosu, yeni oyunları ve 830 kişilik koltuk kapasiteli iki yeni tiyatro sahnesi ile Antalyalı tiyatro severlerle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tarafından yapımı tamamlanan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’ne taşındı. Bu merkez ile birlikte AŞT 630 kişilik Büyük Sahne ve 200 koltuk kapasiteli Cep Sahnesi ile iki yeni tiyatro sahnesi kazandı. AŞT teknolojik altyapısı, sanat yönetim alanları, idari birimler, atölyeler, eğitim salonları, prova odaları, müzik ve kostüm odaları ile Türkiye’nin en modern tiyatro sahnesine kavuştu.

Antalya şehir tiyatrosunun (AŞT) yeni binasını tanıtan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik yapıda bu tür kültür-sanat yatırımlarının ötelendiğine dikkat çekerek, bu yapıyı Antalya’ya kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Özgür, böyle önemli bir tiyatro yapısının içinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeni sahnemizi yeni bir oyun ile açtık. İstanbul Efendisi oyunumuz ilk prömiyerinde çok yoğun bir ilgi gördü. 630 kişilik sahnemizde oyunu neredeyse bin kişi izledi. Yaklaşık binden fazla seyircimizi geri çevirmek zorunda kaldık. Ciddi bir disiplin içerisinde 19 provada yeni oyunu sahnelemeyi başardık. Yaklaşık 75 kişilik bir ekip ile devasa bir oyun sahneledik. Böyle bir tiyatroya, böyle bir oyun yakışırdı” dedi.

"Sömestr tatilinde müthiş bir oyuna giriyoruz"

Tiyatro severlerden çok güzel tepkiler aldıklarını aktaran Mehmet Özgür, “30 yıldır hem oynuyorum hem de tiyatro izleyicisiyim. İstanbul Efendisi bugüne kadar bu kentte yapılmış en iyi prodüksiyon ve Türkiye’deki en iyi prodüksiyonların başında gelir. Seyirci çok memnun ayrıldı. Antalyalı tiyatro severler yakın zamanda yeni oyunlarımız ile tanışacak. Sömestr tatilinde Murat Karasu ile çok müthiş bir oyuna giriyoruz. Berlin Maxsim Gorkin Tiyatrosu Yönetmenlerinden Nurkan Erpolat ile bir başka oyun hazırlığı içindeyiz. Ali Meriç yönetmenliğinde Ramazan ayı için bir orta oyunu hazırlıyoruz. Bozkur Dirliği diye bilinen güzel bir köy seyirliği yapıyoruz. Yönetmen oyuncu Ali Eyidoğan ile çocuk oyunu hazırlıyoruz” diye konuştu.

"Üç oyun aynı anda yapılmakta"

Tiyatroda çocuk ve gençleri çok önemsediklerini söyleyen AŞT Genel Sanat Yönetmeni Özgür, sözlerine devam etti: “Bu kentin kültür alt yapısını ileride devam ettirecek çocuklardır. Çocuk ve gençlere ihtiyacımız var. Yeni seyirci yetiştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Kukla Tiyatroları birimimiz var. Üç oyun aynı anda yapılmakta. Önümüzdeki sezon başka projelerimizle birlikte Yetişkin Tiyatrosu, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu ve Kukla Tiyatrosu birimi olarak yaklaşık 30 oyunluk bir repertuarla Antalya’ya hizmet etmiş olacağız. Tiyatromuzda yıllık programlarımız yaparak, bunu seyircimizle paylaşıyoruz. Bu programları yapan nadir tiyatrolardan biriyiz.”

Antalya şehir tiyatrosunun sahne sayısı beşe çıkacak

Aynı anda üç farklı sahnede Antalya halkını tiyatro ile buluşturduklarını aktaran Mehmet Özgür, “Gazipaşa Kültür Merkezi ve Gündoğmuş Kültür Merkezini AŞT’ye ekliyoruz. Burada da düzenli olarak oyunlar oynanacak. Kadromuz genişliyor. Yakın zamanda 150 kişilik bir AŞT tiyatrosu olacağız. Böylelikle aynı anda tiyatro yapabileceğimiz beş sahnemiz olacak. Bunu başarabilen İstanbul haricinde Anadolu’da başka şehir yok. Diğer ilçelerimizde de oyunlarımızı oynayarak tüm Antalya’yı tiyatro ile buluşturacağız. Çocuklarımızın küçük yaşta tiyatro ile tanışmasını amaçlıyoruz. Bir çocuğun bir saatte bir tiyatro oyunu ile dünyasını değiştirirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Üç farklı kategoride oyun"

Antalya Şehit Tiyatroları, yetişkin tiyatroları, çocuk ve gençlik tiyatrosu ve kukla tiyatrosu olmak üzere üç kategoride tiyatro severlere hizmet veriyor. Yetişkin Tiyatrosu sezon oyunlarında İstanbul Efendisi, Takıntılar, Kunduracı Doktur, Huysuz, Geç Kalanlar, Tarla Kuşuydu Juliet, Tiyatronağme gösterim yapmaya devam ederken sezon içerisinde provaları başlayacak olan dört yeni oyun Polisler, Terör, Bozkır Dirliği ve Orta Oyunu ile izleyici ile buluşacak. Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu’nda ise Zümrüdü Anka ve Sır adlı oyunları sürürken, provaları devam eden Okyanusta Bir Su Damlası, Tiyatro Makinesi oyunları da kısa süre içinde izleyiciyle buluşacak. Kukla Tiyatrosu’nda ise Balon Ağacı, Elbise Var İnsan Yok İnsan Var Elbise Yok, Kül Kedisi gösterim yaparken yetişkin seyirci için ise Unutma adlı kukla oyunu Antalyalı tiyatro severler için sahnelenecek.