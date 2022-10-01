Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi içinde yer alan “Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Doğu Garajı Sahnesi’ni törenle hizmete açtı. AŞT, yeni oyunu ’İstanbul Efendisi’ ile perdelerini açarken, katılım yoğun oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi içinde yer alan “Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Doğu Garajı Sahnesi’ni törenle hizmete açtı. AŞT, yeni oyunu ’İstanbul Efendisi’ ile perdelerini açarken, katılım yoğun oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi içinde yer alan Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT) Doğu Garajı Sahnesi törenle hizmete açıldı. Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci, meclis üyeleri, büyükşehir belediyesi bürokratları, Antalya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi’nde dükkanlarını açmaya başlayan esnafı ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, esnaflara hayırlı olmasını diledi. Başkan Böcek, esnafla sohbet ederek, hayırlı olmasını diledi ve alışveriş yaptı. Daha sonra açılışı yapılacak AŞT Doğu Garajı Sahnesi’ne geçen Başkan Muhittin Böcek, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Burada konuşan Muhittin Böcek, Antalyalıların buluşma noktası olan Doğu Garajı’nda esnafın gönülsüz bir şekilde Aspendos Bulvarı’na taşındığını hatırlattı. Oradaki sıkıntıları da yakından bildiğini söyleyen Başkan Böcek, ”Antalya’da kangren haline gelmiş bazı projeler vardı. Göreve geldiğimizde kamunun yararına olacak yarım kalan projeleri devam ettireceğimi söylemiştim. İki ay önce buraya geldiğimde 5-6 metrekare yerlerde dört-beş kişinin hisseli olması beni onlar gibi üzdü. Ancak geriye bakmayacağız, ileriye bakacağız. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Burada 308 esnafımız tezgahını açacak” dedi.

"Kültür sanat şehri olacak"

Antalya’yı kültür-sanat şehri yapma konusunda iddialı olduklarını söyleyen Böcek, konuşmasında şunları söyledi:

”2007 yılında yapımına başlanan bu alanda emeği geçen önceki başkan ve meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. 90 milyona yakını önceki dönem olmak üzere toplam 193 milyon TL harcandı. Kültür merkezi bölümünde Antalya Şehir Tiyatrolarımızın 2 büyük sahnesi var. Birisi Türkiye standartlarında çok özel 650 kişilik, diğeri 300 kişilik sahnemiz. 1-8 Ekim tarihlerinde 59’uncusunu gerçekleştireceğimiz Altın Portakal Film Festivalimizin de tüm filmlerini yine bu sahnelerde halkımızla buluşturacağız. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarımızı da yine bu alana taşıyacağız. Kültür sanatta Antalya’mızın yolunu açmaya devam edeceğiz.”

Başkan Muhittin Böcek, AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür’e Doğu Garajı sahnesinin hayırlı olmasını dileyerek, yeni oyunda başarılar diledi.

Yoğun ilgi

Daha sonra tiyatro severler AŞT’nin yeni oyunu ’İstanbul Efendisi’ni’ izlemek için salona geçti. Yoğun ilgi nedeniyle birçok kişi oyunu merdiven boşluklarında ve ayakta izledi. İki perdelik oyun büyük bir heyecanla izleyiciyle buluştu. 2 saat 45 dakika süren oyun, büyük beğeni topladı. Oyunun sonunda oyuncular dakikalarda ayakta alkışlandı.

"Tarihi bir gün"

Oyunun sonrasında ise Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, tarihi bir güne hep birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, başta Muhittin Böcek olmak üzere bu sahnenin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. ’İstanbul Efendisi’ oyununun yönetmeni Engin Alkan ise çok heyecanlı olduğunu, büyük bir emek sonrasında Antalya’nın çok önemli bir sahne kazandığını, burada bu akşam yaşadıklarını heyecanı hayatı boyunca unutmayacağını aktardı.

Oyun ve ekip beğeni topladı

Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan ve Başkan Danışması Önder Bilgin, oyunun yönetmeni Engin Alkan ve oyunun yazarı Musahipzade Celal’in yeğeni Ayşe Kudat’a çiçek takdim etti. AŞT Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, son olarak oyunun özel bir afiş tasarımını Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan’a hediye etti. İstanbul Efendisi oyununun tüm ekibi seyircilerin büyük bir beğenisi ile sona erdi.