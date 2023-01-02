Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Şehir Tiyatroları, yalnızca yetişkinler için değil çocuklar için de sahnelediği oyunlarla yoğun ilgi görüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Antalya Şehir Tiyatroları, yalnızca yetişkinler için değil çocuklar için de sahnelediği oyunlarla yoğun ilgi görüyor.

Antalya Şehir Tiyatroları çocuklara yönelik düzenlediği tiyatro oyunlarını sahnelemeye devam ediyor. AŞT, Yıldız Kenter Sahnesi’nde haftada iki kez Külkedisi, Sır, Zümrüdü Anka oyunları ile çocuklarla buluşuyor. Hafta sonu Pazar ve hafta içi Pazartesi günleri saat 14.00’da çocuklar için tiyatro gösterimleri yapılıyor. Külkedisi isimli kukla-tiyatro da çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Mehmet Özgür’ün Genel Sanat Yönetmenliğini Nazlı Selin Akçay’ın Yönetmenliğini yaptığı Külkedisi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Oyun; güzel, iyi kalpli ama talihsiz bir kız olan Külkedisi’nin sevgi dolu kalbi ile nasıl her şeyin üstesinden geldiğini, Külkedisi’nin kötü kalpli üvey annesi ve kardeşleri ile nasıl başa çıktığını, Külkedisi’nin prensin şatoda düzenlediği baloyla değişen hayatını anlatıyor.