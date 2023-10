Antalya’da polisler, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde “100. Yıl-100 Kan Bağışı” adı altında kan bağışı yaptı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nda İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik’in de katıldığı etkinlikte il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri, şube ve ilçe emniyet müdürlüklerinden gelen gönüllü personel, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu. Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Türk polisinin vatanı ve tüm kutsalları için her daim kanını vermeye hazır olduğunu belirterek, "Yine kutsal olan insan hayatını kurtarmaya vesile olmak için kanımızı vermeye hazır olduğumuzu göstermek adına Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Türk Kızılay Derneği ile birlikte kan bağışı etkinliği düzenledik. Yapılan en ufak bir iyilik çok uzaklarda hiç tanımadığımız insanların hayatına dokunabiliyor. Kan sadece acil durumlarda değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bunu en iyi bir yakınımızın ihtiyacı olduğunda anlıyoruz. Kan bağışlayarak aynı zamanda kendi sağlığımızı da koruyoruz. Her damla kan bir can demektir. Kan verip, can bulmak için millet olarak bu konuya her zaman duyarlı olmamız gerekiyor" dedi.

“100.Yıl-100 Kan Bağışı” kampanyasında Türk Kızılay yetkilileri tarafından 10 kez kan bağışında bulunan bir personel bronz madalya ile 35 kez kan bağışında bulunan iki personel de altın madalya ile ödüllendirildi.