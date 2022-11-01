Antalya Kepez Belediyesi, Cumhuriyet dönemi endüstri yapılarının en iyi örneklerinden biri olan ve sanayi faaliyetine 1998 yılında son verilen Antalya Pil Fabrikası’nı(ANPİL), Dokumapark dokunuşuyla ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürüyor. Mevcut yapıların, yeşil alanların korunarak, yeşil doku çalışmalarıyla Pil Fabrikası, Antalya’nın Dokumapark’tan sonra yeni akciğeri olacak

Antalya Kepez Belediyesi, Cumhuriyet dönemi endüstri yapılarının en iyi örneklerinden biri olan ve sanayi faaliyetine 1998 yılında son verilen Antalya Pil Fabrikası’nı(ANPİL), Dokumapark dokunuşuyla ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürüyor. Mevcut yapıların, yeşil alanların korunarak, yeşil doku çalışmalarıyla Pil Fabrikası, Antalya’nın Dokumapark’tan sonra yeni akciğeri olacak

Antalya’nın ilk sanayi kurumlarından olan Pil Fabrikası, halkın kullanımına kazandırılıyor. Kepez Belediyesi, Antalya Pil Fabrikası sanayi kuruluşunu, ‘Millet Bahçesi’ne dönüştürecek. Cumhuriyet dönemi endüstri yapılarının en iyi örneklerinden biri olan ve sanayi faaliyetine 1998 yılında son verilen Antalya Pil Fabrikası(ANPİL), Dokumapark’taki büyük değişim ve dönüşüm örneğiyle yeniden hayat bulacak. Pil Fabrikası ile ilgili müjdeyi geçtiğimiz hafta Ankara’dan veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ayağının tozu ile fabrika alanını gezdi. Pil Fabrikası arazisinde bürokratlarıyla incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, Antalya’nın ilk sanayi kuruluşundan biri olan Pil Fabrikası’nın ‘Millet Bahçesi’ ile taçlanacağını söyledi.

“Kentin yeni akciğeri pil fabrikası”

Fabrika alanındaki değişim ve dönüşüm ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, “Antalya’ya 3,5 milyon kare yeni yeşil alan kazandırdık. Baktığımız zaman görev yıları içerisinde Antalya’yı çok daha yeşil kılmak için çok üstün bir performansı ortaya koyduğumuzu, kamunun kaynaklarını en güzel şekilde değerlendirerek, şehrin içerisine yeşil alanlar ürettiğimizi görüyoruz. Ve bunların içerisinde temalı olarak ürettiğimiz yeşil alanlar çok uzun yıllar yaşayacak olan alanlar. İşte bunlardan birisi ve en güçlüsü Dokumapark’tı… Şimdi, Dokumapark ile birlikte kente yeni bir akciğer daha geliyor, Pil Fabrikası” dedi.

“Pil fabrikası halkın hizmetine kazandırılacak”

Antalya Pil Fabrikası’nın tıpkı Dokuma Fabrikası’ndaki koruma mantığıyla geleceğe yürüyecek muhteşem bir yeşil alan olacağına değinen Başkan Tütüncü, “Bunun için çalışmalarımız başlamış durumda. Geçtiğimiz hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmenin neticesinde artık buranın mülkiyetiyle alakalı, geleceğiyle alakalı bütün konular netleşmiş oldu. Buranın belediyemize tahsisi gerçekleşecek, buranın üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız işbirliğiyle güzel bir Millet Bahçesi var olacak. Yani burası halka kazandırılacak. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; bizim en çok üzerinde durduğumuz konu şehrin hatıralarına sahip çıkmak ve şehrin hatıralarının insanımızın geçmişinden izler taşıyan o güzelliklerin üzerine yansıdığı her bir çakıl taşına biz son derece hürmet gösteriyoruz” diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Dokumayı nasıl bütün binalarıyla birlikte muhafaza edip koruduysak, oradaki yeşil dokuyu nasıl güçlendirdiysek, burada da aynı bakış açısıyla farklı bir korumacılık gerçekleştireceğiz” dedi.

Toplumun tüm kesimleri için özel alanlar

Antalya Pil Fabrikası’nın 1970’lerde önemli bir sanayi merkezi olduğunu bildiren Başkan Tütüncü, “O günlerin hatırasını anlatan ama insanımızın da hatırasını anlatan, Türkiye’nin sanayi tarihini anlatan çok boyutlu bir park, çok boyutlu bir bahçe, çok boyutlu bir yeşil alan olacak. Tabi ki, en önemli özelliklerden bir tanesi de toplumun bütün kesimlerine hoş gelecek alanlar yer alacak. Çocuklara, gençlere, kadınlara, emeklilere, yaşlılarımıza, sosyal anlamda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarımıza kadar herkesin dikkatini çekecek son derece güzel bir alan olacak. Pil Fabrikası içinde bulunduğu mahalle itibariyle Fabrikalar Mahallesidir. Bu mahallede tıpkı, Dokumada olduğu gibi bir endüstri mirasımızın daha burada hatıralarını yaşatacağız. Ve bu hatıraları geleceğe taşıma adına yaptığımız çalışmalara bir yenisi daha eklenecek. Şehri güzelleştirme anlamında yaptığımız peyzaj çalışmalarına çok nitelikli bir eser daha eklenmiş olacak. Bütün bunlarla birlikte hatıralarımızı geleceğe taşımak suretiyle burada çok farklı bir duyguyu on yıllar boyunca yaşatacağız. Antalya’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Fabrika emektarları unutulmayacak

Antalya Pil Fabrikası Projesi hayata geçirilirken bu fabrikanın emektarlarının da unutulmayacağını dile getiren Başkan Tütüncü, “Nasıl ki! Dokumu Fabrikası çalışanlarıyla ilgili orada bir lokal meydana getirdiysek, burada da aynı şekilde Pil Fabrikasının eski çalışanlarının hatırıyla bulaşabileceği, akranlarıyla, yaşıtlarıyla buluşabilecekleri güzel bir ortamı onlara hazırlayacağız. Fabrikalar endüstriyel miras olması bakımında önemli ama o fabrikalara hayat veren, o fabrikalara emek veren, o fabrikalarda, tesislerde bir ömür bırakan büyüklerimizde bizim için çok daha önemli” dedi.

Antalya pil fabrikası

Antalya Sanayisinin ilk kurumlarındandır. 1976 yılında üretime başlayan fabrikanın, 1998 yılında faaliyetine son verildi. Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) bağlı fabrika, TSK ile piyasanın pil ihtiyacının bir bölümünü karşılamaktaydı.