Antalya Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 25 bin yolcunun seyahat ettiği Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde her gün detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, özellikle üniversitelerin açıldığı dönemle birlikte yoğunluğun daha da arttığı Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Hijyen standartlarının korunması için her gün otogarın her köşesi titizlikle temizleniyor. Hem yolcuların hem de otogar personelinin sağlığı ön planda tutularak, detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor.

Günlük bin araç geliyor

Ulaşım A.Ş. Terminal Müdürü Erdal Dinçdemir, temizlik çalışmasının düzenli olarak yapıldığını söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: “Yaz aylarında il ve ilçelerden terminalimize günlük bin araç geliyor. Günlük ortalama 25 bin kişilik bir yolcu giriş çıkışı oluyor. Her gün düzenli temizlikler yapılmakla birlikte akşam saatlerinde Otogarı dip bucak köpüklerle yıkıyoruz. İndirme ve bindirme peronlarında alanlarımız camlardan oluştuğu için belirli aralıklarla camların temizliğini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.