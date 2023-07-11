Antalya OSB ve MAKSAT, Antalya’yı olabilecek her türlü afete hazır tutmak için güç birliği yaptı.

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile Maksat Arama Kurtarma ve Sosyal Aktivite Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Antalya OSB İtfaiye Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, MAKSAT Başkanı Sevim Dündar, Antalya OSB ve MAKSAT Yöneticileri, Antalya OSB İtfaiyecileri katıldı. Protokol çerçevesinde Antalya OSB İtfaiye Müdürlüğü, Antalya OSB Doğal Afetlere Müdahale Timi (DAMT) ve talep eden Bölge firmalarına arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri verilip, tam donanımlı arama-kurtarma timleri oluşturulacak.

Etkili müdahale

Antalya OSB’de yaşanan her durumdan dersler çıkarıldığını ve gelecek planlamasının bu deneyimler ışığında yapıldığını söyleyen Başkan Ali Bahar, “Ülkemizde afetler yaşanıyor ve bu felaketlerin hemen ardından, alınması gereken önlemler ile ilgili büyük bir çalışma başlatılıyor. Yaşanan felaket gündemden düşmeye başlayınca, maalesef alınacak önlemler de gündemden düşüyor. Antalya OSB, olaylardan aldığı dersleri unutan ve bir kenara kaldıran bir kurum değildir. Tam tersine, bilimin ışığında olaylara çözüm üreten bir yapıdır, bu şuurla yönetilir ve çalışmalarını sürdürür. İmzaladığımız protokol de bu şuurla atılmış bir adımdır” dedi.

Tam donanımlı ekip

İş birliğinin eğitimler ile sınırlı olmayacağını aktaran Başkan Bahar, “Ekipman, alet-edevat desteğinde bulunacağız. Çok iyi eğitimli ve tam donanımlı bir arama kurtarma timini oluşturacağız. Devletimiz tarafından görevlendirilmiş profesyonel, tam zamanlı ekipleri afetlere müdahale için her daim hazır tutmak büyük bir maliyet gerektiriyor. Bu tip oluşumlar tüm dünyada sivil toplumun gücü ile daha efektif hareket edebiliyor. Elbette afetler, felaketler olmasın ve insanlar zarar görmesin, fakat bunu bir temenniden çok daha ileri boyuta taşımalıyız. Gerçekleştiği anda olaya zamanında ve doğru müdahalede bulunacak ekipleri bugünden hazır etmeliyiz. Bu nedenle Antalya OSB’de büyük bir harekete imza atıyoruz, bundan tüm Türkiye’nin faydalanmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘Afetlere hazır olmalıyız’

Antalya’yı olabilecek her türlü afete hazır tutmak için çalıştıklarını belirten MAKSAT Başkanı Dündar, “Son günlerde özellikle Korkuteli bölgesinde küçük çaplı depremler yaşamaya başladık. ‘Antalya’da olmaz’ deniliyor, fakat bölgemiz sallantı halinde, hazır olmakta hayati fayda var. Olabilecek afetlere müdahale kabiliyetimizi Antalya OSB ile birlikte artırıp güçlü bir ekip olacağız” ifadelerini kullandı.