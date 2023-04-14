Antalya OSB’nin 28 kişiden oluşan sektörel karma ticaret heyeti, Almanya’nın Hamburg ve Hannover kentlerinde 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında bir dizi ziyaret gerçekleştirecek.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren ahşap mobilya, plastik, gıda, tarım, gübre, kağıtçılık, inşaat ve yapı sektörü mensuplarından oluşan karma ticaret heyeti, 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg ve Hannover kentlerinde ticaret müşaviri, yatırım ajansı ve inovasyonpark yetkilileri ile bir araya gelecek. T.C. Hamburg Ticaret Müşaviri Yıldız Onur, Hamburg Yatırım Ajansı, Bergedorf İnovasyonpark, Frauenhofer Araştırma Enstitüsü ve Galab Gıda Analiz Laboratuvarı ile Hannover Messe Uluslararası Sanayi Fuarı ziyaretleri gerçekleştirecek olan heyet, Antalya OSB’nin uluslararası arenadaki tanınırlığını artırmayı hedefliyor. Dünyanın önde gelen sanayi fuarını ziyaret edeceklerini kaydeden Antalya OSB ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, “Sanayinin kalbi olan fuara organize sanayi bölgemizden karma bir heyeti istifade etmesi için götürüyoruz. Endüstriyel teknolojilerin geleceğine yönelik vizyonları, trendleri ve yenilikleri tanımak için çok önemli bir etkinlik. Biz de bu yenilikleri yakından görmek için heyetimizle beraber fuarı ziyaret edeceğiz” dedi.

Yatırım fırsatları konuşulacak

Antalya OSB Müteşebbis Heyet üyeleri ile bölge sanayicilerden oluşan 28 kişilik karma heyet, Almanya’da T.C. Hamburg Ticaret Müşaviri ve Hamburg Yatırım Ajansı yetkilileri ile toplantıda bir araya gelecek. Ticaret Müşaviri Yıldız Onur’dan ülkenin ekonomik durumu ve yatırım fırsatları hakkında bilgi alacak olan Antalya OSB heyeti, daha sonra yenilenebilir enerji çözümleri, enerji depolama sistemlerini yerinde görmek için Bergedorf İnovasyon Park ziyareti gerçekleştirecek. Heyet çeşitliliğinin fuardan faydalanabilmek için önemli olduğunu hatırlatan Başkan Bahar, “Almanya programımız sektörel anlamda gerçekleştirdiğimiz önemli ziyaretlerden biri. Hamburg’un önde gelen inovasyonparkını, gıda laboratuvarını, araştırma enstitüsünü ziyaret ederek dünyanın en önemli firmalarıyla, uygulama odaklı araştırma kuruluşlarını yerinde görme fırsatımız olacak” diye konuştu.