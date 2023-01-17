Antalya OSB Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan denetimden tam not alarak, resmi açılışını gerçekleştirdi.

Antalya OSB Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan denetimden tam not alarak, resmi açılışını gerçekleştirdi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2018 yılında Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilen 52 bin metrekarelik alanı üzerine inşa edilen Antalya OSB Teknopark, resmen hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından Teknopark hizmet binasında yapılan incelemeler sonucunda, faaliyete geçmek için Bakanlığın şartlarını sağladığına karar verilerek, Antalya OSB Teknopark’ın resmi açılışına onay verildi. Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu ve İnşaat Komisyonu Üyeleri Mustafa Yayla, Nuri Büyükselçuk, ve Erdal Kılıç’ın eşlik ettiği Bakanlık yetkilileri, Antalya Teknopark Hizmet Binasında faaliyete geçen girişimci firmaların projeleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Başvurular devam ediyor

Antalya OSB Teknopark’ın organize sanayi bölgesi içinde yer almasının ekosistem için büyük bir değer oluşturduğuna dikkat çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya OSB Teknopark Başkanı Ali Bahar, Antalya Bilim Üniversitesi ile komşu olmalarının ve sürece her türlü desteği sağlamasının Teknopark için önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Resmi açılışın gerçeklemesi ile birlikte başvuru almaya başladıklarını hatırlatan Başkan Ali Bahar, “Akdeniz Bölgesinde Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini geliştirmek ve girişimcileri destekleyerek onları üretmeye ve yeni ürün geliştirmeye teşvik etmek amaçlarıyla kurulan Antalya OSB Teknoparkımız, açılışının ardından resmi başvuruları almaya başlamıştır. Antalya OSB Teknopark, tarım, turizm, sanayi ve sağlık gibi Antalya’nın ve Türkiye’nin önemli sektörlerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten firmaları kendi ekosistemine entegre etmek için çalışmalarına devam etmektedir. Bu büyük ekosistemin bir parçası olmak isteyen tüm girişimcilerimiz, [email protected] adresi üzerinden başvuruda bulunup, Antalya OSB Teknopark ailesinin bir parçası olabilir” şeklinde konuştu.