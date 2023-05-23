Antalya OSB Teknik Koleji’nin ön kayıt başvuru dönemi başladı. Kayıt hakkı kazanacak 283 öğrenci, meslek ve kültür öğretmenleri, psikolojik danışman ile sektör temsilcilerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Performansı Mülakatının ardından belirlenecek.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren fiziki yapısı, evrensel standartlara uygun eğitim vizyonu, son teknoloji makine parkları ve öğrencilerine sunduğu imkânlarla mesleki eğitim alanında Türkiye’ye örnek olan Antalya OSB Teknik Koleji’nde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ön kayıt başvuruları başladı. Ön başvurular 8 Mayıs-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak, 5-7 Temmuz’da ise mesleki yeterlilik mülakatı gerçekleşecek. Mesleki yeterlilik testinde başarılı olan öğrencilere bir sonraki aşamada Özel Yetenek ve İlgi Başarı Testi uygulanacağını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Mülakat sonrası gençlerimizi kayıt yaptırmak istedikleri alanlarla ilgili alet ve edevat kullanmalarını sağlayıp mesleğe olan ilgisini, sorunlara getirdiği çözüm önerilerini, beceri ve gelecek planları gibi ölçütlerin olduğu bir puanlamaya tabi tutuyoruz” dedi.

Konusunda uzman mezunlar

Kesin kayıt hakkı kazanmak için ortaokul başarı puanı, uygulanan testler, mesleki yeterlilik performansı mülakatı ve LGS’den aldığı puan ortalamasının önemine işaret eden Başkan Bahar, “Uyguladığımız testleri ve mülakatı uzun araştırma ve çalışmalar sonucunda oluşturduk ve evrensel normları değer olarak aldık. Bölge sanayicilerimize layık bir okulu hayata geçirdik, inşallah ara eleman diye tabir ettiğimiz kalifiye insan kıymetini, en az bir yabancı dil bilecek ve konusunda uzmanlaşmış bir halde mezun edip ülkemize kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Pozitif dönüşler gurur vesilemiz

Eğitimlerin iki ana başlık altında toplandığını, anadolu teknik programında üniversiteye yönelik akademik eğitimin, anadolu meslek programında ise mesleki eğitimin yoğunluklu olduğunu dile getiren Başkan Bahar, “Çocuklarımızın mutlu olacağı ve özgüvenlerinin gelişeceği, sosyal aktivite konusunda çeşitliliği olan bir okul hayal etmiştik. Okulumuzun üçüncü yılında bunu başardığımızı görmek, bununla ilgili öğrenci ve velilerimizden pozitif dönüşler almak bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi. LGS Puanı ve mülakat sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, www.antalyaosbteknikkoleji.com internet sayfası üzerinden 10 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek, 12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler okul kayıt sürecini tamamlayacak.