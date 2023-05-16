Antalya Organize Sanayi (OSB) Bölge Müdürlüğü, 12 bölge firmasının 16 üst düzey yetkilisinin katılımı ile Uganda’nın başkenti konumundaki Kampala şehrine, Karma Ticaret Heyet Programı düzenliyor.

Plastik, tarım, gıda, inşaat-yapı, makine, ahşap-mobilya ve kâğıtçılık sektöründe faaliyet gösteren bölge firmalarından oluşan karma ticaret heyeti, 6 günlük program çerçevesinde, yatırım ve muhtemel iş birliği fırsatları ile sağlanan teşvikleri yerinde değerlendirmek için Ugandalı iş insanları ile bir araya gelecek. Heyette, Uganda ile iş yapma potansiyeli yüksek olan sektörlerin yer aldığını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “2020 yılında tüm hazırlıklarını tamamladığımız Uganda programımızı pandemi nedeniyle iptal etmek durumunda kalmıştık. O gün bugündür Ugandalı yetkililer ile temasımızı hiç kesmedik. Çünkü Uganda, sahra altı Afrika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri konumundadır” dedi.

Her sektör için potansiyel iş birliği

Uganda’nın Doğu Afrika Bölgesi’nin son beş yılda en fazla doğrudan yabancı yatırımcı alan ülkesi olduğuna dikkati çeken Başkan Bahar, “Yaptığımız incelemeler sonucu gördük ki ülkede hemen hemen her sektör için potansiyel iş birliği ve yatırım alanları mevcut. Bu nedenle bizler de bölgemizden karma bir heyeti potansiyel iş imkanlarını yerinde incelemek, başta T.C. Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ve T.C. Kampala Ticaret Başmüşaviri Erhan Gökçe ile Uganda’nın önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla temaslarda bulunmak ve bölge sanayicilerimiz ile Ugandalı iş insanlarının yüz yüze ikili iş görüşmelerini yapmalarını sağlamak maksadıyla bu programı düzenledik” diye konuştu.

Kurum ve kuruluşlar ile temas

Ülkenin önde gelen sektörlerinin temsilcileri ve kurum-kuruluşların yöneticileri ile art arda toplantılar yapacak olan Antalya OSB sanayicileri, Ugandalı iş muhtemel iş birliği ve yatırım imkanlarını değerlendirecek. Uganda Dışişleri Bakanı, Ticaret Bakanı, Yatırım Bakanı ve Tarım Bakanı tarafından da kabul edilecek olan Antalya OSB heyetine, Uganda Cumhuriyeti’nin yatırımcılara sağladığı imkânlar hakkında bilgi verilecek.

“Artı değer sağlayacak”

Program sonunda, Antalya OSB sanayicilerinin Uganda’nın ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacağına inandıklarını belirten Başkan Bahar, “Oldukça çerçeveli bir program hazırlandı. 6 gün boyunca Uganda’nın üst düzey devlet ve sektör temsilcileri ile yoğun mesailerimiz olacak. Programın, sanayicilerimizin ve ülkemizin ihracat potansiyeline artı bir değer katacağına eminiz” şeklinde konuştu.