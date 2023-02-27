Antalya OSB, altyapısı deprem nedeniyle hasar gören ve bu nedenle üretime ara verilen Adıyaman OSB’ye, ekip ve ekipman göndererek üretimin devamı için destek sağladı.

Antalya OSB, altyapısı deprem nedeniyle hasar gören ve bu nedenle üretime ara verilen Adıyaman OSB’ye, ekip ve ekipman göndererek üretimin devamı için destek sağladı.

Deprem bölgesindeki organize sanayi bölgelerinin yaralarının sarılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu “SeferBirlik” ilan etti. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki 23 OSB, OSBÜK’ün yaptığı çalışmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile diğer OSB’lerle eşleştirildi. Proje çerçevesinde, Adıyaman OSB ile eşleştirilen Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB), bünyesindeki elektrik, su ve doğalgaz işletme birimlerinin uzman personellerinden oluşan bir ekibin Bölgeye intikalini sağladı. Ekip ile birlikte, Adıyaman OSB’nin hasar gören elektrik, su ve doğalgaz hatlarının tamirinde kullanılacak teknik ekipmanda Bölgeye sevk edildi. Antalya OSB ekibi, Adıyaman OSB’nin tam kapasite işletmeye geçmesinden sonra Adıyaman Kahta OSB’ye geçip oradaki hasarın giderilmesi için çalışacak.

Uzman ekip iş başında

Depremin ilk anından itibaren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya OSB’nin koordineli bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Deprem bölgesindeki OSB’lerimizin ivedilikle ayağa kaldırılıp, üretime başlaması lazım ki ülke ekonomisine sağlanan katkılar devam edebilsin. Bakanlığımız ve OSBÜK’ün bu çerçevede yaptığı çalışma neticesinde Adıyaman OSB’nin yaralarını sarmakla görevlendirildik. Bölge Müdürlüğümüzün elektrik, su ve doğalgaz işletme ekipleri Adıyaman’a ulaşıp çalışmalarına başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu konuda teşekkür etmek istiyorum. OSBÜK ile iş birliği neticesinde hem illerimize hem de OSB’lerimize ulaşarak oradaki dinamikleri tekrar faaliyete geçirebileceğiz” dedi.

Konteyner kent kurulumu

Altyapının yanı sıra çalışanlar için kurulan konteyner kentlerdeki yaşam kalitesinin artırılması için de destek verdiklerini kaydeden Başkan Bahar; “Teknik malzeme, elektrik kabloları, ana hatlar, koruma elemanları gibi birçok malzemenin olduğu aracımız 7/24 bölgede ve bölgedeki hatların ayağa kaldırılması için çalışıyorlar. 15 kişilik bir ekip oluştu, fabrika işçilerinin kaldığı konteyner kentlerde de yaşam şartlarının bir nebze olsun normalleştirilmesi için su, elektrik ve atık su hatlarını daha sağlıklı işler hale getirmek için çalışıyoruz. Bölgedeki ekip ile sürekli iletişim halindeyiz, destek gereken başka konular olursa takviye ekip ve ekipman ile desteğimiz devam edecek” dedi.