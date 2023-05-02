Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Döşemealtı ilçesindeki Antalya Uluslararası Orman Yangınları Eğitim Merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Dikici, "Yılda bizim 250 ile 300 yangın sayımız var. Geçen yıl 200’ün altına düştük. Biz bu sayıyı 120’lere çekebilirsek, uğraştığımız yangın sayısı az olacak ve müdahalemiz kolaylaşacak" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ormancılarının işlerinin yoğunlaştığını ve olabilecek bir orman yangınına karşı tedbirleri aldıklarını belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün Antalya’ya 12 arazöz daha tahsis ettiğini dile getiren Dikici, “Geçen yılki hava gücümüz kentimizde aynı şekilde devam edecek. Farklı olarak bir büyük uçak daha gelebilir. 190 tane yangın söndürme aracımızla 108 yerde yangın hazırlıklarımızı tamamladık. 8 adet orman yangın havuzu oluşturduk. Hem hava hem kara araçları daha kolay su alabilecek. Her personelimizin eğitimini başarılı şekilde yaptık” diye konuştu.

İl Yangın Koordinasyon Toplantısı’nı da kısa süre içinde yapacaklarını anlatan Dikici, orman gönüllülerini içeren çalışmaları da tamamladıklarını bildirdi.

2021 yılında tarihin en büyük yangını yaşadıklarını ve kentte 60 bin hektar alanı kaybettiklerini aktaran Dikici, “Bu tür acıları yaşamamak için ormanlar milletindir. Ormanların korunmasını sadece teşkilata bırakmayacağız. Yangınların sonuçları çok ağır oluyor. Manavgat’taki yangının 500 atom bombası etkisinde olduğu söyleniyor. Yaz aylarında vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Bu aydan itibaren açıkta ateş yakmamalarını istiyoruz. Bizim 153 tane piknik ve mesire alanlarımız var. Burada pikniklerimizi yapalım. Açık araziye gidersek ateş yakmayalım. Yangınlarımızın büyük bölümüzü arazi temizliği ve anızdan çıkıyor. Sonbahara kadar açıkta ateş yakmayalım. Çöplerimizi yakacaksak bize haber verelim ve kontrollü yakım yapalım” şeklinde konuştu.

"Orman Genel Müdürlüğü envanterine uçak almaya başladı"

Geçen sene Antalya’da 9 helikopter, 4 uçağın görev yaptığını hatırlatan Dikici, “Bu yıl 9 helikopter, uçak sayımızda değişiklik olacak. Orman Genel Müdürlüğü envanterine uçak almaya başladı. Uçak sayımız azalmayacak, en kötü yine 4 uçağımız olacaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede kadrolu işçilerimiz var, 16 kara ekibi olarak da hizmet satın alacağız. 300 kişilik bir artış olacak. Sezona hazır olacağız” ifadelerine yer verdi.

Ormana 4 kilometre mesafede ateş yakmanın yasak olduğunu vurgulayan Dikici, “Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Büyüyen yangının çoğu dikkatsizlikten çıkıyor. Tarla ve anız temizliğinden feragat etmeliyiz. Yılda bizim 250 ile 300 yangın sayımız var. Geçen yıl 200’ün altına düştük. Biz bu sayıyı 120’lere çekebilirsek, uğraştığımız yangın sayısı az olacak ve müdahalemiz kolaylaşacak. Dikkatsizlikleri önlediğimiz anda orman yangınlarını gündemimizden çıkarabiliriz. Yangınların aşağı yukarı yüzde 40’ının sebebini tespit edemiyoruz. 150’ye bile sayısı düşürse bizi rahatlatacaktır. Yangın sayılarını azaltmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarının cezasının ağırlaştığını kaydeden Vedat Dikici, ”Müebbet hapse giden cezalar var. Bir insan kasıtlı orman yaktıysa ve ölüme sebebiyet varsa müebbet hapis olabiliyor. Ama bu cezaya rağmen yangınları engellemiyoruz. Ormanların içine hala çöp döküyoruz. Piknik yaptığımız yeri çöp içinde bırakıyoruz. Ormanlarımız hayatımızın bir parçasıdır” ifadelerine yer verdi.