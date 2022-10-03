Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya-Nürnberg kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı kutlamaları bünyesinde Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König başkanlığındaki Nürnberg heyetini ağırladı. Kardeşlik için ağaç dikilirken, belediye fuayesinde ‘Nürnberg-Antalya 25 Yıl’ fotoğraf sergisi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya-Nürnberg kardeş şehir ilişkilerinin 25. yılı kutlamaları bünyesinde Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König başkanlığındaki Nürnberg heyetini ağırladı. Kardeşlik için ağaç dikilirken, belediye fuayesinde ‘Nürnberg-Antalya 25 Yıl’ fotoğraf sergisi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Nürnberg kardeş şehir ilişkilerinin 25. Yılını kutluyor. Kutlamalar bünyesinde Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König başkanlığındaki bir heyet Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Antalya’ya geldi. Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, CSU Meclis Üyesi ve meclis grup lideri Andreas Krieglstein, SPD Partisi Belediye meclisi üyesi Christine Kayser, Yeşiller Partisi Meclis Üyesi Cengiz Şahin, FDP Partisi Belediye Meclisi Üyesi Ümit Sormaz, Antalya Nürnberg Kardeş Şehir Derneği IN:SAN Dernek Başkanı Rıza Özlek, Nürnberg Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Christine Schüssler, Nürnberg Protokol Dairesi Başkanı Christoph Böhmer, Nürnberg Dış İlişkiler Antalya Sorumlusu Stephanie Wimmer, müzisyenler Anne-Sophie Bodenkamp ve Myriam Geßendorfer’dan oluşan heyet ilk olarak, Karaalioğlu Parkı’na fidan dikimi gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Büyükşehir izcilerinin de katıldığı etkinlikte kardeşliğin 25 yılı nedeniyle 25 ağaç dikildi.

Başkan Böcek yemek verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve konuk heyet onuruna akşam yemeği verdi. Konuk heyeti Antalya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Muhittin Böcek “Hoş geldiniz. Antalya-Nürnberg kardeşliğinin 25. yılı kutlu olsun. Çeyrek asırlık dostluğun, kardeşliğin daha uzun yıllar sürmesini diliyorum. Antalya ve Nürnberg bu süreçte kültürel, eğitim ve sosyal alanda önemli ilişkiler kurdu. Antalya ve Nürnberg için yeşil alanları artırmamız gerek. Bu bağlamda bugün ağaç dikimi yaptık. Çocuklarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bu alanlarda çalışmalar yapmamız gerekiyor” dedi.

25. yıl fotoğraf sergisi açıldı

Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König ve beraberindeki heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve belediye yönetimi tarafından karşılanan heyet, Büyükşehir Belediyesi fuayesindeki ‘Nürnberg-Antalya 25 Yıl’ fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılı sonunda Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, Başkan Vekili Büşra Özdemir’e Nürnbergli bir fotoğraf sanatçısının Nürnberg şehrini gösteren özel bir fotoğraf hediye etti.

“Çok güzel bir heyet gezisi oldu”

Sergi açılışında konuşan Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, 2 Ekim 1997 yılında Kardeşliğin imzasının atıldığını ve kardeşlik içinde 25 yılın dolduğunu ifade etti. König, “Nürnberg’in en büyük özelliklerinden birisi çok sayıda Türk vatandaşı var. Ben onları her zaman Nürnbergliler olarak tabir ediyorum. Sergide yer alan fotoğrafların çok kıymetli şeyler olduğunu düşünüyorum hepimizde geçmişe yönelik güzel duygular uyandırdı. Çok güzel bir heyet gezisiydi çok başarılı geçti bizim açımızdan. Ev sahipliğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çeyrek asırlık kardeşliğimiz uzun yıllar sürecek”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kardeşliğimizin, daha ilk yıllarında Nürnberg 3 vagondan oluşan şimdiki adıyla Nostalji tramvayı olarak nitelediğimiz tramvayı hediye etmiştir. Nürnberg’in bu anlamlı hediyesi yıllardır, Konyaaltı plajından falezler boyunca süzülerek şehrimizin görülmeye değer birçok noktasından geçmekte hem yerli halk hem de turistler için vazgeçilmez bir ulaşım aracı olmaktadır. Eğitim, spor, kültür ve sanat olmak üzere daha birçok konuda bağlarımızı güçlendiren sayısız etkinliklerimiz uzun yıllar süren kardeşlik öykümüzün bir parçasıdır. 25 yıl kutlamalarımız çerçevesinde bir birinden özel hatıraların yer aldığı bir fotoğraf sergisi hazırdık. Çeyrek asırlık kardeşliğimizin daha nice uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“Anlamlı bir hediye oldu"

Fotoğraf sergisi açılışının ardından Büyükşehir Belediye bahçesine barışın ve kardeşliğin simgesi zeytin ağacı dikildi. Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König, Almanya’nın bayram gününde barışın ve kardeşliğin simgesi Zeytin Ağacının seçilmesinden dolayı çok memnun olduğunu ifade etti. Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König kendi elleriyle ağacı dikerek can suyunu verdi. Tüm heyet Atatürk heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.