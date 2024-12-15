Antalya’da Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı işbirliğiyle bir yılbaşı klasiği haline gelen Yeni Yıl Çarşısı Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda açıldı. Çarşı 31 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi, Türk turizminin başkenti Antalya’da yaklaşan yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı.

Adalya Vakfı’yla birlikte her yeni yıl öncesi Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan çarşı açıldı. Yeni yılın heyecanını erkenden yaşamak isteyenlerin uğrak adresi olacak çarşı, saat 10.00’dan 23.00’e 31 Aralık’a kadar açık olacak. LED ışıklarla süslenen çarşıda birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünler, hediyelik eşyalar ve yılbaşı soflarına eşlik edecek lezzetler yer alıyor. Ayrıca bu yıl çarşıda çocukların ilgi odağı haline gelen oyun alanları da bulunuyor.

Çocuklarıyla Yılbaşı Çarşısı’nı gezen Buğra Özorhan, çocuklarının okulda yaptıkları yılbaşı çekilişi için hediyelik eşya baktıklarını söyledi. Özorhan’ın çocukları Alara Özorhan ve Emir Özorhan ise çekiliş hediyesi olarak çarşıdan kar küresi alacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yılbaşı Çarşısı’nda 10 yıldır stant açtığını söyleyen Meliha Devecioğlu, ziyaretçilerin daha çoknoel kıyafetleri, noel çorapları ve hediyelik eşyaları almayı tercih ettiklerini söyledi ve Muratpaşa Belediyesi’ne sağladığı imkanlar için teşekkür etti.

Çarşının yer aldığı Fener Mahallesi’nde yaşadığını belirten Muratpaşa sakini Özgür Özer ise her yıl Yılbaşı Çarşısı’nın kuruluyor olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı. Özer, yakın çevresine hediyelik eşyalar aldığı bu çarşıda aynı zamanda taze yöresel ürünleri de kolaylıkla temin edebildiği için memnun olduğunu dile getirdi.