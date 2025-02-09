Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, hızla büyüyen dijital medya alanlarından biri olan podcasti ilçe sakinleriyle buluşturuyor. 22 Şubat Cumartesi günü, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek Podcast Atölyesi, katılımcılara bu yeni mecrayı tanıtacak.ANTALYA (İGFA) - Son yıllarda dinleyici kitlesi giderek artan podcastler, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği atölye ile meraklılarına kapılarını açıyor. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve ‘Ezber Bozan Genç Dino’ podcastinin yapımcısı Suat Erdöl’ün yöneteceği atölye, 13.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Ücretsiz gerçekleşecek atölyede podcastin hayatın içindeki yeri, nasıl gerçekleştirileceği ve uygulanabilirliğine dair bilgilendirmeler yapılacak. Atölyeye katılmak isteyen kent sakinleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin 0242 350 07 48 numaralı hattı üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Farklı temalara sahippodcastkanallarının gündelik hayata eşlik ettiğini dile getiren Erdöl, bu yeni mecra hakkında şunları söyledi:

“Podcast söyleyecek sözü olan ve konuşma arzusu içinde yanıp tutuşan o sosyal insanı ortaya çıkaracak bir mecra. Hayatınızın olumlu yanlarını ortaya çıkarmanıza sebep oluyor. İnsanlar 3-4 işi bir arada yürütmek istiyor. Bu kadar kıymetli bir zaman diliminde podcast insanların gündelik işlerinin yanı sıra kültür-sanat, moda, spor gibi tematik olarak ilgi alanlarına da yönelmelerini sağlıyor.”

PODCAST NEDİR?

Podcast, bir tür dijital ses yayınıdır. Yayıncılar tarafından önceden kaydedilip dijital platformlara yüklenen bu içerikler, istenilen zaman ve yerde dinlenebilir. İşte, evde, arabada ya da spor yaparken dinlenebilen podcastler, yoğun tempolu yaşamda bilgi edinmek ve kaliteli vakit geçirmek isteyenler için önemli bir mecra haline geldi.