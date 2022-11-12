Cenaze namazına Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, CHP Gurup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Burdur Milletvekili TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeyrek, önceki dönem CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.

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