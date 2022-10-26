Antalya’da silahla tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen 12 şüpheli şahıs 3 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya’da silahla tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen 12 şüpheli şahıs 3 ilde düzenlenen ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde tefecilik, silahla tehdit, yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri tespit edilen 12 şüpheli şahıs Manavgat 10, İzmir 1 ve Konya 1’er kişi olmak üzere icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda çek, senet, tapu, doküman, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.