Akdeniz Üniversitesi tarafından 27 yıldır düzenlenen Antalya Matematik Olimpiyatı bu yıl ilk kez dört dilde Azerbaycan’da gerçekleştirildi. 152 öğrencinin katıldığı olimpiyatın gelecek yıllarda da sürmesi hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 1996 yılından beri düzenlenen Antalya Matematik Olimpiyatı başarısını sınır ötesine taşıdı. Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyeleri öncülüğünde bu yıl ilk kez Azerbaycan’da Matematik Olimpiyatı düzenlendi. “Antalya Riyaziyyat Olimpiadası” adıyla düzenlenen olimpiyat, Azerbaycan Global Olimpic Center iş birliği ile 29 Mayıs 2023 tarihinde Bakü’de gerçekleştirildi. Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özdemir ve emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlham Aliyev’in koordinatörlüğünde yapılan sınava 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan 152 öğrenci katıldı. Sınavlar İngilizce, Rusça, Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi olmak üzere dört dilde yapıldı.

“Olimpiyata yoğun ilgi”

Antalya Matematik Olimpiyatına olan ilgi ve gelen talep üzerine olimpiyatı Azerbaycan’da da düzenlediklerini belirten Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özdemir, “Ülkemizde uzun yıllardır ulusal düzeyde yaptığımız Olimpiyatı bu yıl ilk kez Azerbaycan’dan gelen talepler üzerine Bakü’de gerçekleştirdik. Başarılı ve problemsiz bir sınav oldu. Önceden de Azerbaycan’dan kendi imkânlarıyla Antalya’ya gelerek bu sınava giren öğrenciler olmuştu. Fakat bu kez sınavı biz Azerbaycan’a götürdük ve orada yaptık. Aslında sınav çok hızlı gelişti ve 20 gün içerisinde başvuru ve sınav sonuçlandı. Tabi ki, sonradan duyup katılamadığı için üzülen öğrenciler oldu. Gelecek yıl çok öncesinden duyurup bu sınavı tüm Türkiye genelinde olduğu gibi tüm Azerbaycan genelinde yapmayı düşünüyoruz” dedi.

Gelecek yıllarda sürdürülmesi hedefleniyor

Olimpiyatın gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Özdemir, “Sınavın yapılması ve organizasyonu için Azerbaycan’da dünyadaki AIMO, FISO, KOPERNIC ve Fermat Matematik Olimpiyatı gibi olimpiyatları düzenleyen Global Olympic Center isimli bir kuruluşla iş birliği yaptık. Sonuçları ise biz değerlendirdik. Sınav sonuçlarına göre tamamını yapan üç öğrenci var. Altıncı sınıflarda Toğrul Memmedli ve Sulduz Hacıyev, yedinci sınıflarda ise Barış Velizade oldu. Azerbaycan’daki sınav sonuçlarına göre madalya almaya hak kazanan toplam 40 öğrenci oldu. Kardeş ülkemizde de bu sınavın yapılmasından ve ilgi görmesinden dolayı çok mutlu olduk. Olimpiyatın organizasyonu oldukça zor bir süreç, inşallah gelecek yıllarda da bu sınava devam edebiliriz” şeklinde konuştu.