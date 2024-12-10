Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, son 5 yılda 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle 3 bin 754 km, Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü vatandaşların temiz ve sağlıklı suya kavuşması için içme suyu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Nisan 2019’dan bu yana güncel rakamla 10 milyar 15 milyon 69 bin TL yatırım bedeliyle 3 bin 754 km, Antalya ile Londra arası kadar içme suyu hattı yapımı gerçekleştiren ASAT ekipleri ayrıca 3 milyar 582 milyon 863 bin TL yatırım bedeliyle 660 km kanalizasyon hattı döşedi. Nisan 2019’dan bu yana 2 milyar 788 milyon 336 bin TL’lik atıksu yatırımı yapan ASAT, 2 milyar 851 milyon 87 bin TL’lik tesis ve hizmet yatırımını hayata geçirdi. ASAT son beş yılda Antalya’nın altyapısına toplam 19 milyar 237 milyon 357 bin TL’lik yatırım yaptı.

ASAT ekipleri, 2024 yılında 441 km içme suyu hattı, 150 km de kanalizasyon hattı döşedi. 2024 yılında 94 milyon 310 bin TL atıksu, 204 milyon 223 bin TL tesis ve hizmet olmak üzere toplamda 4 milyar 215 milyon 70 bin TL’lik yatırım gerçekleştirildi.

Başkan Muhittin Böcek ilçelerdeki toplantılarda muhtar ve vatandaşların taleplerini tek tek not ederken, eksiklerin giderilmesi noktasında titiz bir çalışma yürütüyor.